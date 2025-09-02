イケア、初となる「さつまいもフェア」開催！秋の甘い味覚を楽しむ特別メニューが9月4日（木）よりスタート

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）では、秋の甘い味覚を楽しむ期間限定「さつまいも フェア」が、2025年9月4日（木）から2025年11月9日（日）まで全国のイケア店舗にて期間限定で登場します。



今年の秋は、イケアでしか味わえない、さつまいもを贅沢に使ったスイーツが盛りだくさん。濃厚で風味豊かなモンブラン、甘じょっぱい味がクセになる大学芋、さらにさつまいもペースト入りのベビーカステラを贅沢に盛り合わせたボリューム満点かつお手ごろ価格のアソートプレートやなめらかなさつまいもクリームをたっぷり使用したタルトなど、秋の味覚を存分に楽しめる特別なメニューが登場します。秋の訪れを感じるスイーツで、ほっと一息つけるひとときをお楽しみいただけます。



【さつまいも フェア 概要】


■ 開催期間：2025年9月4日（木）～2025年11月9日（日）


※材料の入荷状況により早めに終了する可能性があります。


■ 開催場所：イケア店舗


※IKEA原宿、IKEA渋谷、IKEA新宿では取り扱いメニューが異なります。各店舗の取り扱いメニューについては、ウェブサイトでご確認ください。


※IKEA京都、IKEA横浜ベイクォーターでは取扱いがありません。


※店舗により、取り扱いのない場合や品切れとなる場合がございます。


※内容は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。


■ URL：https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/sweet-potato-fair-pub2c1ce200/



【メニューのご紹介（税込価格）】







さつまいも欲張りアソート


IKEA Family価格：\590　通常価格：\690


さつまいもモンブラン、大学芋、さつまいもペースト入りのプラントベースベビーカステラの3種類を盛り合わせました。秋の味わいを存分に楽しめるプレートです。








さつまいもタルト


\490


口どけなめらかなさつまいもクリームをたっぷり詰め込んだタルトに、さつまいもペーストをトッピングしました。








さつまいもプリン


\290


なめらかなプリンの上に、さつまいもペーストをたっぷりトッピング。下にキャラメルソースが入っていて、食べ進めるごとに味の変化が楽しめます。








紅はるかサンデー


\250


植物由来の素材からつくられたプラントベースベビーカステラに、紅はるかソフトクリームをトッピング。ふんわりとしたやさしい甘さのカステラと、ひんやり冷たいソフトクリームが相性ぴったりです。








紅はるかソフト


\150


紅はるかの優しい甘みを感じられるソフトクリームです。



※写真はイメージです。


※IKEA Family とは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです。



