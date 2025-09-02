イケア、初となる「さつまいもフェア」開催！秋の甘い味覚を楽しむ特別メニューが9月4日（木）よりスタート

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）では、秋の甘い味覚を楽しむ期間限定「さつまいも フェア」が、2025年9月4日（木）から2025年11月9日（日）まで全国のイケア店舗にて期間限定で登場します。

今年の秋は、イケアでしか味わえない、さつまいもを贅沢に使ったスイーツが盛りだくさん。濃厚で風味豊かなモンブラン、甘じょっぱい味がクセになる大学芋、さらにさつまいもペースト入りのベビーカステラを贅沢に盛り合わせたボリューム満点かつお手ごろ価格のアソートプレートやなめらかなさつまいもクリームをたっぷり使用したタルトなど、秋の味覚を存分に楽しめる特別なメニューが登場します。秋の訪れを感じるスイーツで、ほっと一息つけるひとときをお楽しみいただけます。

【さつまいも フェア 概要】

■ 開催期間：2025年9月4日（木）～2025年11月9日（日）

※材料の入荷状況により早めに終了する可能性があります。

■ 開催場所：イケア店舗

※IKEA原宿、IKEA渋谷、IKEA新宿では取り扱いメニューが異なります。各店舗の取り扱いメニューについては、ウェブサイトでご確認ください。

※IKEA京都、IKEA横浜ベイクォーターでは取扱いがありません。

※店舗により、取り扱いのない場合や品切れとなる場合がございます。

※内容は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ URL：https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/sweet-potato-fair-pub2c1ce200/

【メニューのご紹介（税込価格）】

さつまいも欲張りアソート

IKEA Family価格：\590 通常価格：\690

さつまいもモンブラン、大学芋、さつまいもペースト入りのプラントベースベビーカステラの3種類を盛り合わせました。秋の味わいを存分に楽しめるプレートです。

さつまいもタルト

\490

口どけなめらかなさつまいもクリームをたっぷり詰め込んだタルトに、さつまいもペーストをトッピングしました。

さつまいもプリン

\290

なめらかなプリンの上に、さつまいもペーストをたっぷりトッピング。下にキャラメルソースが入っていて、食べ進めるごとに味の変化が楽しめます。

紅はるかサンデー

\250

植物由来の素材からつくられたプラントベースベビーカステラに、紅はるかソフトクリームをトッピング。ふんわりとしたやさしい甘さのカステラと、ひんやり冷たいソフトクリームが相性ぴったりです。

紅はるかソフト

\150

紅はるかの優しい甘みを感じられるソフトクリームです。

※写真はイメージです。

※IKEA Family とは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです。IKEA Familyについて詳しくは、 https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/ をご覧ください。

イケア・ジャパン 公式HP http://ikea.jp/

イケア・ジャパン ニュースルーム https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/