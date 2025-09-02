大人気の「ドラクエベビー＆キッズ」の新商品が登場！ 9月12日（金）より販売開始

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：李 孝）は、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）が展開する『ドラゴンクエスト』シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー&キッズ」から、新作となる秋冬物のアパレルコレクションを9月12日（金）より販売いたします。初登場のレギンス付きボディスーツやパジャマ、フリースポンチョなど、ドラゴンクエストらしいデザインを施した秋冬らしいコーデアイテムがそろいました。全14アイテムが、全国のベビーザらス店舗（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）(※1) およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストア（http://www.babiesrus.co.jp）と、株式会社スクウェア・エニックスの公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」に登場いたします。

「ドラクエベビー＆キッズ」は、今年で39周年を迎えたロールプレイングゲーム（RPG）『ドラゴンクエスト』シリーズの公式ベビー・キッズブランドです。『ドラゴンクエスト』は2世代、3世代にわたって楽しまれてきたゲームであり、そんなプレイヤーの皆さまに向けて誕生した同ブランドの商品は、子どもや孫とのコミュニケーションツールとして楽しんでいただけるよう、願いを込めて制作されています。

今回販売する新商品は、昨年9月の発売以来、好評を博している同ブランドの秋冬物ベビー・キッズウェアです。昨年人気だったロンパースやトップス、ボトムスに加え、ベストやポンチョなどのあったかアイテムやフリースのパジャマなど豊富なラインナップを取り揃えております。人気絵本「スライムぴぴぴ」をモチーフにしたキルトパジャマも展開されます。寒い季節も、親子で「ドラクエベビー＆キッズ」のアイテムを装備して、冒険気分で楽しくお過ごしください。

ベビーザらスは、これからもさまざまな商品やサービスの提供を通じて、パパ・ママの驚きと喜びにあふれた楽しい子育てを応援いたします。

※1：一部併設型店舗およびトイザらス単独店舗、アウトレット店舗での取り扱いはありません。

■「ドラクエベビー＆キッズ」第4弾 新作アイテム

発売日：2025年9月12日（金）

※商品は一例です。

商品名：ドラクエベビー＆キッズ キルトパジャマ スライム 価格：2,899円 (税込）商品名：ドラクエベビー＆キッズ 長袖ロンパース サロペット風 価格：4,099円（税込）商品名：ドラクエベビー＆キッズ あったかポンチョ スライム 価格：3,299円（税込）商品名：ドラクエベビー＆キッズ レギンス付きボディスーツ メタルスライム 価格：4,299円（税込）商品名：ドラクエベビー＆キッズ セーター スライム 価格：3,499円（税込）商品名：ドラクエベビー＆キッズ セーター メタルスライム 価格：3,499円（税込）

商品名：ドラクエベビー＆キッズ レギンス スライム 価格：2,999円（税込）商品名：ドラクエベビー＆キッズ レギンス メタルスライム 価格：2,999円（税込）商品名：ドラクエベビー＆キッズ ベスト 価格：3,299円（税込）

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX