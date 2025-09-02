フュージョンエネルギー発電炉を開発するCommonwealth Fusion Systems LLCへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、三井不動産株式会社（以下、三井不動産）のコーポレートベンチャーキャピタルファンド「31VENTURES Global Innovation Fund２号」（以下、31VENTURESファンド2号）は、Commonwealth Fusion Systems LLC（本社：米国 / 以下、CFS）へ出資を実行したことをお知らせいたします。




CFSは、磁場閉じ込め方式（トカマク型）*1によるフュージョンエネルギー発電炉の設計・開発を進める、業界のリーディングカンパニーです。同社は、世界初となる商業用フュージョンエネルギー発電炉『ARC（アーク）』を米国バージニア州に建設する計画を発表しており、2030年代前半の運転開始を目指しています。また、本年6月にはGoogle LLCと、当該発電炉にて20万キロワット分の電力購入契約（PPA）を締結したことを発表しています。*2



グローバル・ブレインは、トカマク型フュージョンエネルギーの設計・開発を行うCFSが、民間企業として世界最先端の技術を有し、実現性の高いフュージョンプロジェクトを推進するスタートアップと判断し、今回の出資を決定いたしました。今回CFSに出資を行う日本コンソーシアム（日本企業12社）に参加する三井不動産と連携して、日本におけるフュージョンエネルギー発電の早期商用化・産業化を支援してまいります。



*1 ドーナツ形状の磁場を作って超高温プラズマを閉じ込めるフュージョンエネルギー発電装置


*2 参考：GoogleとCFSが戦略的パートナーシップに合意(https://cfs.energy/news-and-media/google-and-commonwealth-fusion-systems-sign-strategic-partnership)



■CFSについて


会社名　Commonwealth Fusion Systems LLC


所在地　117 Hospital Road, Devens, MA 01434, United States


代表者　CEO Bob Mumgaard


設立日　2018年


事業内容　トカマク型によるフュージョンエネルギー発電炉の設計・開発


URL　https://cfs.energy/



■31VENTURESファンド2号について


ファンド名　31VENTURES Global Innovation Fund2号


無限責任組合員　グローバル・ブレイン株式会社


有限責任組合員　三井不動産株式会社


運用総額　85億円



■グローバル・ブレインについて


会社名　グローバル・ブレイン株式会社


所在地　東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号


代表者　代表取締役社長 百合本 安彦


設立日　1998年1月


事業内容　ベンチャーキャピタル事業


URL　https://globalbrains.com