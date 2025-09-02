フュージョンエネルギー発電炉を開発するCommonwealth Fusion Systems LLCへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、三井不動産株式会社（以下、三井不動産）のコーポレートベンチャーキャピタルファンド「31VENTURES Global Innovation Fund２号」（以下、31VENTURESファンド2号）は、Commonwealth Fusion Systems LLC（本社：米国 / 以下、CFS）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

CFSは、磁場閉じ込め方式（トカマク型）*1によるフュージョンエネルギー発電炉の設計・開発を進める、業界のリーディングカンパニーです。同社は、世界初となる商業用フュージョンエネルギー発電炉『ARC（アーク）』を米国バージニア州に建設する計画を発表しており、2030年代前半の運転開始を目指しています。また、本年6月にはGoogle LLCと、当該発電炉にて20万キロワット分の電力購入契約（PPA）を締結したことを発表しています。*2

グローバル・ブレインは、トカマク型フュージョンエネルギーの設計・開発を行うCFSが、民間企業として世界最先端の技術を有し、実現性の高いフュージョンプロジェクトを推進するスタートアップと判断し、今回の出資を決定いたしました。今回CFSに出資を行う日本コンソーシアム（日本企業12社）に参加する三井不動産と連携して、日本におけるフュージョンエネルギー発電の早期商用化・産業化を支援してまいります。

*1 ドーナツ形状の磁場を作って超高温プラズマを閉じ込めるフュージョンエネルギー発電装置

*2 参考：GoogleとCFSが戦略的パートナーシップに合意(https://cfs.energy/news-and-media/google-and-commonwealth-fusion-systems-sign-strategic-partnership)

■CFSについて

会社名 Commonwealth Fusion Systems LLC

所在地 117 Hospital Road, Devens, MA 01434, United States

代表者 CEO Bob Mumgaard

設立日 2018年

事業内容 トカマク型によるフュージョンエネルギー発電炉の設計・開発

URL https://cfs.energy/

■31VENTURESファンド2号について

ファンド名 31VENTURES Global Innovation Fund2号

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

有限責任組合員 三井不動産株式会社

運用総額 85億円

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com