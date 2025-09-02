【ロイズ】ハロウィン限定。楽しい仕掛けでパーティを盛り上げるチョコレートが今年も登場！

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、ハロウィン限定商品を、2025年9月3日よりロイズ通信販売・ロイズ直営店にて期間・数量限定で販売いたします。パーティにぴったりな飛び出す仕掛けや占いも楽しめる詰め合わせに、カラフルでキュートなプチギフトなど、ロイズのお菓子でハロウィンをお楽しみください。

ロイズハロウィンポップボックス【期間・数量限定】

箱を開けると、にぎやかなお城がポップアップ！飛び出す仕掛け付きのボックスに、人気のロイズポップチョコやハロウィンデザインのフィルムで包装したロイズの人気商品を詰め合わせました。



商品名：ロイズハロウィンポップボックス

内容量：6種/計20個

価 格：税込1,566円（本体価格1,450円）

ロイズハロウィンちょこっとボックスセット【期間・数量限定】

中の小箱にも個包装にもハロウィンキャラクターがいっぱいの、ポップでキュートな詰め合わせです。ゴーストハウスをイメージした外箱の窓からキャラクターたちがのぞいていて、お部屋に飾るだけでハロウィンが待ち遠しくなるデザインです。小箱をひとつずつギフトとして配ることもできます。



商品名：ロイズハロウィンちょこっとボックスセット

内容量：4種/計54個

価 格：税込2,700円（本体価格2,500円）

ロイズハロウィンわくわくボックス【期間・数量限定】

大きな箱の中には、ハロウィンデザインの個包装に入った7種計104個の人気商品がたっぷり。箱のミシン目に沿って窓を開けると、手を入れたり箱を振ったりしてお菓子をとり出せる楽しいボックスです。ピュアチョコレートはオリジナルのおみくじ付き。箱を振って、何が出てくるかな？と盛り上がろう！

商品名：ロイズハロウィンわくわくボックス

内容量：7種/計104個

価 格：税込4,698円（本体価格4,350円）

ロイズハロウィンプチセット【期間・数量限定】

遊び方の動画を見る :https://www.youtube.com/shorts/NB4cbck5Swo

「キャット」と「ゴースト」のカラフルでキュートなロイズポップチョコと、ハロウィン限定デザインの個包装に入ったピュアチョコレートをセットにしました。ちょっとした手土産や、お子さまへのプレゼントにもおすすめです。



商品名：ロイズハロウィンプチセット

内容量：4種/計10個

価 格：税込837円（本体価格775円）

ロイズハロウィンアールショコラ【期間・数量限定】

ナッツやフルーツなどのクリームをショコラに閉じ込めた人気商品「ロイズアールショコラ[4種詰合せ]」を、ハロウィン限定パッケージに詰めました。個包装にもハロウィンの柄を散りばめています。



商品名：ロイズハロウィンアールショコラ

内容量：4種/計20個

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

ロイズハロウィンバトンクッキー【期間・数量限定】

ローストしたココナッツが香ばしい、さくさくとした食感のクッキーの片面に、まろやかなチョコレートをコーティングしたバトンクッキー[ココナッツ]をハロウィン限定のパッケージでご用意。幅広く愛される定番人気の味わいは、ハロウィンパーティにもおすすめです。



商品名：ロイズハロウィンバトンクッキー

内容量：25枚

価 格：税込999円（本体価格925円）

ロイズハロウィンクッキーズ[5枚入]【期間・数量限定】

かぼちゃパウダーを練り込んだ生地とココア味の生地がおいしい、ジャック・オー・ランタン柄のかわいらしいクッキーです。片面にはまろやかなチョコレートをコーティング。個包装はキャットとゴーストの2種類でご用意しました。



商品名：ロイズハロウィンクッキーズ[5枚入]

内容量：5枚

価 格：税込945円（本体価格875円）

ロイズハロウィンピュアチョコレート【期間・数量限定】

ピュアチョコレート[スイート＆ミルク]が、かわいいハロウィン限定のパッケージに！ポップな柄の個包装がキュートで、ボリュームたっぷりの40枚入。ハロウィンパーティで配ることもできる、もらってうれしいひと箱です。



商品名：ロイズハロウィンピュアチョコレート

内容量：2種/計40枚

価 格：税込1,377円（本体価格1,275円）

ロイズハロウィンハッピーセレクション【期間・数量限定】

チョコレートウエハースやフルーツバーチョコレート、バトンクッキーなどの人気商品やハロウィン限定商品を集めてボリューム満点に詰め合わせました。贈った人ももらった人もハッピーになるにぎやかなデザインのひと箱で、プレゼントにもおすすめです。



商品名：ロイズハロウィンハッピーセレクション

内容量：14種/計42個

価 格：税込3,429円（本体価格3,175円）

◆ ロイズ通信販売

上記商品ご注文期間：2025年9月3日正午頃（予定）～10月28日

（お届け希望日：2025年9月6日～11月1日）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

公式オンラインショップ：https://www.royce.com(https://www.royce.com/)

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



◆ ロイズ直営店

上記商品は、2025年9月3日より販売。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド



※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。

