URBAN RESEARCHのハウスブランド『Teya』2025年秋にデビュー

株式会社アーバンリサーチ

2025年秋、URBAN RESEARCHから注目の新ブランド『Teya（テイヤ）』がデビューします。

本ブランドのプロダクトクリエイティブには、数々の実績を持つクリエイティブコレクティブskinが参加し、ブランドの世界観をより豊かに表現しています。

『Teya』は「時間（Time）」と「レイヤー（Layer）」を組み合わせた造語からなり、

”時を重ねるごとに深まる、あなたらしい美しさを引き出す服”をコンセプトに、

ベーシックに潜むひねりやヴィンテージの空気感をまとった、日常に溶け込みながらも自分らしさを感じられるプロダクトを提案します。

『Teya』が目指すのは、シーズンに左右されないタイムレスなベーシックアイテム

そこにほんの少しの違和感やエッジを宿すこと。

体型や年齢に関係なくスタイリングを楽しみ、堂々とした美しさを纏う大人たちへ、

時間にも流行にも媚びず、詩的で、芯の強さとユーモアを両立する

”今の美しさ”をまとった自信を与えてくれるように。

第一弾コレクションは全8型で構成されており、Tシャツ、デニム、帽子など多彩なアイテムを展開。

ベーシックながらもブランドらしいひねりを加え、長く愛用できるワードローブが揃います。さらに、今後のコレクションとも自然にコーディネートができるよう設計されており、シーズンを超えて楽しめるアイテムを目指しています。

これからのコレクションと少しずつ重ねて、Teyaのワードローブを広げていけるラインナップです。

Teya Whisper ShirtTeya Flock Letter Tee

Teya Whisper Shirt \44,000(税込)

Color：Ecru / Beige

Teya Flock Letter Tee \8,800(税込)

Color：Sax / Red / Brown

Teya Almost SweatTeya Riding Pants

Teya Almost Sweat \19,800(税込)

Color：Red / Navy

Teya Riding Pants \33,000(税込)

Color：Brown

Teya Archive JacketTeya Phantôme Denim

Teya Archive Jacket \55,000(税込)

Color：Brown

Teya Phantôme Denim \33,000(税込)

Color：Blue

Teya Twin Set CapTeya Glance Hoodie

Teya Twin Set Cap \16,500(税込)

Color：Beige / Black

Teya Glance Hoodie \17,600(税込)

Color：Brown / Black

第一弾コレクションでは、被写体の個性やブランドの世界観を繊細に映し出す独特の作風で、『Teya』の持つ自然体かつ洗練された雰囲気を表現しました。

9月26日より特別コンテンツを公開します＜coming soon＞

2025年9月26日(金)より、全国の取扱店舗および公式オンラインストアにて『Teya』の第一弾コレクションが発売開始となります。

同日、URBAN RESEARCH KYOTOではブランドの世界観を体感できる特別インスタレーションを開催。

ブランドの世界観を五感で感じられる空間演出とともに皆様をお迎えします。

【発売開始日】

2025年9月26日

【販売店舗】

URBAN RESEARCH各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.66342955.403944160.1756687460-1212689037.1738886534)

公式Instagramアカウント開設のお知らせ

ブランドデビューと同時に、公式Instagramアカウント（@teya_ur）(https://www.instagram.com/teya_ur/)も開設。

ブランドの世界観やスタイリング提案をリアルタイムで発信していきますので、

『Teya』の ニュースやスタイリング をお楽しみください。

SKIN WRAPS AROUND WORLD / スキン

https://www.instagram.com/skinwrapsaroundtheworld/

異なるフィールドで活躍するメンバーが不定期で活動するアートコレクティブ。

アパレルデザイン制作、空間デザイン、ブランドディレクション、アートディレクションなど多岐に渡った活動を展開。