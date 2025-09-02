【秘密共有ラブコメBL★】「となりの同期の恋愛事情」 （著：スズヒロ）が2025年9月2日 (火)より連載スタート！【試し読みあり】
＜あらすじ＞
喘ぎ声がうるさいお隣さんは…○○だった！！馬場（ばば）は最近マンションの隣の男の喘ぎ声に悩まされていた。
ある日、ストレスの勢いで、お隣さんのの喘ぎ声で抜いてしまい…
男の声で抜いてしまったことにショックを受けつつベランダに出ると、そこにはお隣さんが…！？？
お隣さんのギャップから目が離せない！
「となりの同期の恋愛事情」
〇著者名：スズヒロ
〇連載開始日：2025年9月2日 (火)
〇連載媒体：pixivコミック ビーボーイP！
〇作品ページ
⇒https://comic.pixiv.net/works/12178
〇作者SNSアカウント：
X）https://x.com/suzu_hiroo916
pixiv）https://www.pixiv.net/users/109857684
【受】鹿島由紀
【攻】馬場晴人
●作品ページ「となりの同期の恋愛事情」
株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、pixivコミック掲載のWEB雑誌『ビーボーイP！』にて「となりの同期の恋愛事情」（著：スズヒロ）を新連載いたします。https://comic.pixiv.net/works/12178
登場人物紹介
本文を贅沢試し読み★
続きは「ビーボーイP！」にて！
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12178
9月2日(火) 1話前編・後編 同時更新
9月9日(火) 2話前編 更新予定★
公式WEB＆SNS
