【秘密共有ラブコメBL★】「となりの同期の恋愛事情」 （著：スズヒロ）が2025年9月2日 (火)より連載スタート！【試し読みあり】

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、pixivコミック掲載のWEB雑誌『ビーボーイP！』にて「となりの同期の恋愛事情」（著：スズヒロ）を新連載いたします。https://comic.pixiv.net/works/12178

＜あらすじ＞

喘ぎ声がうるさいお隣さんは…○○だった！！

さわやか人気者攻×えっちなダウナー受

マンションお隣同士のドキハプラブコメディ★





馬場（ばば）は最近マンションの隣の男の喘ぎ声に悩まされていた。ある日、ストレスの勢いで、お隣さんのの喘ぎ声で抜いてしまい…男の声で抜いてしまったことにショックを受けつつベランダに出ると、そこにはお隣さんが…！？？お隣さんのギャップから目が離せない！「となりの同期の恋愛事情」〇著者名：スズヒロ〇連載開始日：2025年9月2日 (火)〇連載媒体：pixivコミック ビーボーイP！〇作品ページ⇒https://comic.pixiv.net/works/12178〇作者SNSアカウント：X）https://x.com/suzu_hiroo916pixiv）https://www.pixiv.net/users/109857684

登場人物紹介

【受】鹿島由紀【攻】馬場晴人

本文を贅沢試し読み★



続きは「ビーボーイP！」にて！

⇒ https://comic.pixiv.net/works/12178



9月2日(火) 1話前編・後編 同時更新

9月9日(火) 2話前編 更新予定★

公式WEB＆SNS

●作品ページ「となりの同期の恋愛事情」

⇒ https://comic.pixiv.net/works/12178

●作者SNSアカウント：

X）https://x.com/suzu_hiroo916

pixiv）https://www.pixiv.net/users/109857684

●ビーボーイP!

⇒ https://comic.pixiv.net/magazines/142

●ビーボーイＰ！編集部X(旧：Twitter）（@b_boy_p）

⇒ https://x.com/b_boy_p

●ビーボーイ編集部X(旧：Twitter） （@bboy_editor）

⇒ https://x.com/bboy_editor

権利表記



(C) スズヒロ／リブレ

株式会社リブレとは

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/