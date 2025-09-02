『おなごオーナーズ』キャラクターボイスなど追加コンテンツ緊急決定！事前登録も受付中！

株式会社イグニッション・エム

株式会社イグニッション・エム(大阪府大阪市北区、代表取締役 升田貴文)は2025年9月2日（火）、

最新作「おなごオーナーズ」で、キャラクターボイスなどコンテンツの追加を決定したことをお知らせいたします。また、本作はApp Store（iOS）およびGoogle Play（Android）にて、事前登録を受け付けております。

「事前登録」好評につき、キャラクターボイス収録が決定！！

おなごオーナーズ、おかげさまで事前登録ご好評につきキャラクターボイスの声優の起用が緊急決定！

将来有望な声優さんの収録を近日実施予定！乞うご期待！！

▼新作ゲーム「おなごオーナーズ」とは？

スキマ時間でサクッと遊べる、放置系戦略RPG！

個性豊かで可愛い美少女キャラクター「おなご」たちを育成して、魔物たちをなぎ倒せ！！！

その他さまざまなキャンペーンを追加！

▼「事前登録キャンペーン」でプレゼント追加！☆

事前登録いただいた「ユーザー全員」に感謝の気持ちを込めて、ゲームを開始した皆様に、ガチャで使える「ジェム」×1,000をプレゼント！

※受取期間は、配信開始から30日以内となります。

ジェム×1,000個 プレゼント！

▼さらに「壁紙」の無料プレゼントを追加決定！☆

ここでしか手に入らない、『おなごオーナーズ』の特別壁紙を無料でプレゼント！

ダウンロードはこちらから♪

https://drive.google.com/drive/folders/1-sQJE3ZAcPDFRI6nnTCf4N86niblab0C?usp=drive_link

▼公式HPはこちらから！

『おなごオーナーズ』公式サイト（https://www.ign-m.com/works/snackygirls_jp/）

引き続き、最新情報を随時発信していきますので、ぜひご期待ください♪

リリースまでもう間近！！「おなごオーナーズ」で検索して事前登録をしよう♪◆AppStore（iPhone、iPad）

【今すぐ登録！】

https://apps.apple.com/jp/app/id6748065669

◆GooglePlay（Android）

【今すぐ登録！】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ignm.girlowners

本邦初公開！「おなごオーナーズ」公式PV！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hpckX5oqNag ]

「おなごオーナーズ」は放置で育成する、放置系戦略RPG！

カンタン操作でオートバトルだから、スキマ時間でも気軽に楽しめちゃう！

しかも戦略は自由自在！！必殺技やスキルを駆使して自分だけの戦略を組み立てよう！

美麗なイラストで描かれた個性豊かな美少女キャラクター「おなご」が多数登場！

そのデザインテーマは、なんと『食べ物』！？驚きと可愛さが詰まった仲間が待っています！

個性あふれる彼女たちと一緒に冒険し、あなただけの”推しおなご”を探してみよう☆

美少女キャラクター「おなご」紹介！

猫神 ネルネージュ

三千年の時を生きる猫の神様。乙女の姿をしているが、中身は完全に猫。高笑いとマイペースな性格で、世界「グルマンティカ」を気ままに駆け回る。

古来より食材と料理が擬人化し、美食を競い合ってきたこの世界で、彼女は“料理神化”へ導く役目を自ら引き受けた。個性豊かでクセの強い「おなご」たちを、最高の料理へと仕上げるのが使命。

アールグレイシア

優雅なティータイムと華やかなデザートをこよなく愛する、紅茶パフェ界のお嬢様。うさ耳付きの帽子には常にティーポットが乗り、立ち振る舞いはお菓子の国の舞踏会のように軽やか。

甘味を戦術に組み込み、“一口で虜にする一撃必殺”を信条とする。夢は「空から降るイチゴを完璧に受け止める」ことだが、その理由は本人もよくわかっていない。

トロリー・チーズル

ふわふわのネズミ耳と、星のきらめく魔導ローブがトレードマークの、チーズフォンデュ界の小さな魔法使い。杖から放たれるのは炎でも氷でもなく、とろ～り溢れる黄金色のチーズ。

仲間を囲んで食卓を作り、心もお腹も満たすことを信条とする。彼女の魔法は、寒い夜でも皆を笑顔に変えるほどの温もりを持つ。

海苔巻にぎり

紅と黒の花魁姿に身を包み、背には豪奢な寿司盛りと鋭い蟹脚を備えた、海鮮界の女傑。海の幸の力をまとい、握りの一撃で相手の心も胃袋も掴む。

性格は勝気で一本気。だが仲間想いで、戦いの後には豪華な海鮮宴を振る舞う粋な一面も。…ただし少々おっちょこちょいなところがあり、握り中にうっかりネタを落としたり、蟹脚に自分の袖をひっかけたりするのはご愛嬌。

他にも、個性豊かな「おなご」が多数登場!☆

「おなごオーナーズ」

タイトル ：おなごオーナーズ

ジャンル ：放置系おなご育成RPG

配信ストア ：App Store、Google Play

価格 ：無料（一部有料アイテムあり）

配信予定日 ：2025年秋予定

配信国 ：全世界

対応言語 ：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

コピーライト：(C)IGNITION M

◆AppStore（iPhone、iPad）

【今すぐ登録！】

https://apps.apple.com/jp/app/id6748065669

◆GooglePlay（Android）

【今すぐ登録！】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ignm.girlowners

「おなごオーナーズ」プロデューサー 升田 貴文

ポノス株式会社への在籍中に、全世界で大ヒットした「にゃんこ大戦争」（7200万DL以上）のプロジェクトマネージャーとして開発・製作・企画に関与。そのほかMr.シリーズ（2000万DL以上）などを手掛ける。ポノス株式会社の創業期や専務取締役などを経て2016年に独立。株式会社イグニッション・エムを設立し、現在に至る。

株式会社イグニッション・エム 概要

所在地 : 大阪府大阪市北区中津1-11-1

代表者 : 代表取締役 升田貴文

設立 : 2016年2月12日

事業内容 : ソフトウェア開発、ゲーム開発・配信・運営（コンシューマー、スマートフォン、PC）

企業サイト : https://www.ign-m.com

採用情報 : https://www.ign-m.com/recruit/