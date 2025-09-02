くすみ*¹、乾燥、ハリ不足。50代の2人に1人が抱える年齢肌の複合悩みに、驚きの透明感を。韓国発ガラクトミセス*²配合美容液が登場！

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜、以下ウィルミナ）は、乾燥やハリ不足、くすみ*¹が気になる肌にアプローチし、透明感のある肌へ導く美容液「ガラクトミセス培養液100」および「ガラクトミセス×βーグルカン配合美容液」を、2025年9月2日（火）より生活協同組合およびECモール公式店にて順次販売開始いたします。

■開発背景 ― 変化を感じにくくなった肌に、“選べる2本”という新提案。

ウィルミナが1,045名の女性を対象に実施した調査*⁵によると、美容液を選ぶ際の重視点の上位は、「自分の肌質に合っているか（38.6％）」「肌にやさしい・刺激がない（24.1％）」「効果実感（23.7％）」という結果に。中でも「効果実感」は、50代で28.0％、70代以上では30.6％と、平均を大きく上回る傾向が見られました。このことから、年齢を重ねるほどに、スキンケアに“変化を感じたい”というニーズが高まっていることがわかります。

一方、肌悩みに関する調査*⁶では、40代以上の女性の多くが「シミ・ソバカス」「たるみ」「ほうれい線」「しわ」といった複合的な肌悩みを同時に抱えていることが明らかになりました。50代では、「シミ・ソバカス（59.0％）」「たるみ（51.5％）」「ほうれい線（46.3％）」「しわ（41.5％）」がいずれも高く、肌状態の変化がスキンケアへの期待にも影響を与えていることがうかがえます。（複数回答）

こうした声に応えるために、私たちはあらためて“今の肌に必要なものを、必要なかたちで届ける”ことにこだわり商品開発に取り組みました。

注目したのは、美容先進国・韓国で支持されている発酵由来の保湿成分「ガラクトミセス培養液」。さらに、高い保水力をもつとされる「βーグルカン」を掛け合わせた処方も採用。

・シンプル処方で透明感を求める方には、原液100％の「ガラクトミセス培養液100」

・年齢肌の多角的な悩みにアプローチしたい方には「ガラクトミセス×βーグルカン配合美容液」

年齢や肌状態に応じて“選べる2本”という新しい選択肢を提案します。

スキンケアに迷いや物足りなさを感じている方が、自分に合った1本と出会えますように。

そんな想いから生まれたシリーズです。

■商品説明

【ガラクトミセス培養液100】

容量：30mL

価格：2,288円（税込）

発売日：2025年9月2日（火）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJM2MWNL)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z60y001/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z60y001.html)）

生活協同組合にて順次販売

＜特長＞

最先端美容大国「韓国」発、エイジングケア*⁷成分である『ガラクトミセス培養液』原液100％*³の美容液。余計なものを入れずそのまま直接お肌に届けることで、肌悩みに真っすぐ働きかけ透明感のある肌へ導きます。

ポイント1：『ガラクトミセス培養液』原液100％

ガラクトミセス培養液は、酒造り職人の手が白くキメ細かで美しいことをヒントに発見された、醸造所でお酒を作る際に使用する天然酵母を用いた発酵成分。ビタミン・アミノ酸といった美容成分が豊富で、肌の調子を整え、キメ・透明感あふれる肌へ導きます。美容大国韓国から原料を取り寄せて日本で充填、ガラクトミセス培養液をそのままボトリングした原液100％の美容液です。

ポイント2：美容成分がギュッと集結

発酵の過程で酵母から生成されたNMF（天然保湿因子）やビタミン、アミノ酸を含み、理想の肌作りに必要な成分を有するガラクトミセス培養液。憧れ美肌を目指せる成分がギュッと集結した美容液です。くすみ*¹・ツヤ不足・乾燥が気になる肌に。

※無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー・アルコールフリー

【ガラクトミセス×βーグルカン配合美容液】

容量：30mL

価格：2,288円（税込）

発売日：2025年9月2日（火）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJFFZJSK)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z60y002/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z60y002.html)）

生活協同組合にて順次販売

＜特長＞

韓国発の原料『ガラクトミセス』と『βーグルカン』を組み合わせて贅沢に92％*³配合した肌悩みに応える美容液。毎日のお手入れにプラスすることでご褒美級のスキンケアに格上げし、悩みの多い大人の肌を艶めくハリ肌へ導きます。

ポイント1：美容業界注目のガラクトミセス培養液がベース

美容家をはじめとして、今注目される韓国発の原料「ガラクトミセス」をベースにした美容液。本場韓国のうるおい成分で透明感のある肌に。

ポイント2：ヒアルロン酸を超える保水力をもつβーグルカンを配合

『ガラクトミセス*²』と『βーグルカン』を組み合わせて贅沢に92％配合。「βーグルカン」はキノコなどに含まれ「ヒアルロン酸の2倍の保水力」と言われる保湿成分です。肌の奥深く*⁸まで浸透することにより、くすみ・ハリ不足・乾燥が気になる肌に、キメを整え、うるおいに満ちたハリ肌へ導きます。

※無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー・アルコールフリー

*¹ 乾燥による

*² ガラクトミセス培養液（保湿成分）

*³ 化粧品原料として

*⁴ 保湿成分

*⁵ 「化粧品に関する調査」調査時期：2024年12月、対象人数：1,045名、対象条件：20代以上女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ（クロス・マーケティング アンケートモニター）

*⁶ 「化粧品に関する調査」調査時期：2024年12月、対象人数：2,000名、対象条件：20代以上女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ（クロス・マーケティング アンケートモニター）

*⁷ 年齢に応じたうるおいケアのこと

*⁸ 角質層

■かがやくコスメ公式店

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/otohadalabo/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/

■株式会社ウィルミナについて

ウィルミナは、1984年にニチメン株式会社(現 双日株式会社)の一事業部門としてスタート。その後、約 3,000 万人もの組合員を擁する生活協同組合の化粧品カテゴリーにおいてトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また、日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド“イビサビューティー”(2015年誕生）も展開。Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく、晴れやかに生きる社会の実現を目指している。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜 (ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

【ブランドサイト】

かがやくコスメ：https://kagayaku-cosmetics.com/

Ibiza Beauty ：https://ibizabeauty.net/

大人肌研究所 ：https://otohadalabo.jp/

【ウィルミナのOEMサービス】

40年にわたる化粧品開発の歴史に裏打ちされたノウハウの蓄積と、幅広いパートナー企業との深いコネクションから、マーケティング～企画・製造・販売戦略までを一気通貫で行い、スピーディかつ最適な商品提案で、お客様のご要望を最大限に実現します。

お問い合わせはこちら：wm_oem@willumina.co.jp