サントリーサンバーズ大阪の選手をサポート！ スタッフ役ができる体験プランがふるさと納税に登場、9月9日(火)午後0時半より受付開始
ECサポートなどを行うLR株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表：末永祐馬）は、ふるさと納税支援を担う大阪府箕面市において、箕面市をホームタウンとして活躍する男子バレーボールチーム・サントリーサンバーズ大阪による、2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN の「ホームゲームチームサポート」と、箕面市での「練習サポート」の体験プランの返礼品登録を行いました。
2025年11月～2026年4月に実施。9月9日(火)午後0時半より全日程受付開始いたします。
■ 「ホームゲームチームサポート」プラン
パリ五輪で活躍した選手も在籍するサントリーサンバーズ。大切な試合前の選手たちをサポートする体験型の返礼品です。
内容はホームゲーム試合前の選手到着時のお出迎え、控え室までの誘導、練習時のボール拾い、入場する選手の激励（ハイタッチ）など。参加者には公式練習着をプレゼントいたします。
▼ 写真は過去開催時の様子
ハイタッチで選手を送り出し
選手乗車のチームバスお出迎え
【返礼品概要】
◦日程（2025年、2026年）
・11月1日 (土)
・11月2日 (日)
・11月29日 (土)
・11月30日 (日)
・1月3日 (土)
・1月4日 (日)
・2月28日 (土)
・3月1日 (日)
・3月28日 (土)
・3月29日 (日)
◦場所
Asueアリーナ大阪（大阪市港区田中）
おおきにアリーナ舞洲（大阪市此花区北港緑地）
※ 会場・対戦相手につきましては公式HPよりご確認ください
◦人数
各回先着3名
◦当日スケジュール
(1) 選手乗車のチームバスお出迎え、控え室まで選手の誘導
(2) 試合前、練習サポート（ボール渡しなど）
(3) 試合開始直前、ハイタッチで選手を送り出し
(4) 試合中、関係者席付近で試合観戦
※ 本番中はスタッフらの後ろの席となるため選手が見えにくくなる可能性があります
(5) 試合後、解散
◦参加者特典（プレゼント）
・公式練習Tシャツ（推し選手1名サイン入り）
◦注意点
参加者特典の公式練習Tシャツ、または、持参の赤色のTシャツを着用の上ご参加ください
【寄附受付方法】
楽天ふるさと納税限定で受け付けます。全日程2025年9月9日(火)午後0時半受付開始です。
▶ https://item.rakuten.co.jp/f272205-minoh/m26-03/
■ 「練習サポート」プラン
選手が日々行う練習に参加して、ボール拾いなどのサポートや練習見学などができる返礼品。
リーグ優勝に向けて奮闘する選手を間近でサポートできる貴重な体験プランになっています。
▼ 写真は過去開催時の様子
コートサイドでの練習見学
選手との集合写真の撮影
【返礼品概要】
◦日程（2025年、2026年）
・11月５日 (水)
・11月19日 (水)
・１月14日 (水)
・１月21日 (水)
・２月11日 (水・祝)
・３月18日 (水)
・３月25日 (水)
・4月15日 (水)
◦場所
サントリー箕面トレーニングセンター体育館（箕面市石丸2-11-1）
◦人数
各回先着6名
◦当日スケジュール
・練習のサポート体験：ボール拾い・渡しなど
・練習見学：コートサイドでの見学
・集合写真の撮影：当日参加選手との集合写真
※ 体調不良やケガなどによって参加できない選手がいる場合もあります
※ 2ショット撮影はありません
◦参加者特典 (プレゼント)
・公式練習着
【寄附受付方法】
楽天ふるさと納税限定で受け付けます。全日程2025年9月9日(火)午後0時半受付開始です。
▶ https://item.rakuten.co.jp/f272205-minoh/m26-02/
箕面市について
「紅葉」の名所として親しまれている箕面市。観光地としては、「日本の滝100選」にも選ばれたことのある箕面大滝があります。も選出。運気があがるパワースポットとしても親しまれ、四季折々に美しく変化する景観が人気のエリアです。
2024年3月23日には、北大阪急行線の「箕面船場阪大前駅」と「箕面萱野駅」の2駅が開業。公共交通による利便性がより一層向上しています。