VTuberグループ「にじさんじ」に所属する加賀美ハヤトとリゼ・ヘルエスタがプロデュースしたバッグが9/10(水)より発売！大丸東京店にてポップアップも開催。

株式会社ウエニ貿易

バーチャルユーチューバーを起用したブランドを手掛ける株式会社ウエニ貿易（代表取締役社長 : 宮上光喜）が運営するバッグブランド 「UN-DIMENSION（アンディメンション）」は、 にじさんじに所属する加賀美ハヤトさん、 リゼ・ヘルエスタさんがプロデュースしたバッグ & スモールグッズを9月10日(水)より受注販売します。




「UN-DIMENSION」は、バーチャルライバーグループ・にじさんじに所属するライバーが、それぞれの想いや個性を活かしプロデュースしたアイテムやサービスを提供するコレクションブランドです。


■ オフィシャルサイト


　https://brand.un-dimension.com/vol7


■ オフィシャルSNS


　X https://x.com/un_dimension


　Instagram https://www.instagram.com/un_dimension




UN-DIMENSION vol.7では、加賀美ハヤトさん、リゼ・ヘルエスタさんを起用。2025年9月10日(水)10:00～10月8日(水)23:59の期間、オンラインストアにて受注販売をいたします。お届けは、2026年2月中旬を予定しております。


■ 加賀美ハヤト


　https://www.nijisanji.jp/talents/l/hayato-kagami


■ リゼ・ヘルエスタ


　https://www.nijisanji.jp/talents/l/lize-helesta





加賀美ハヤト

リゼ・ヘルエスタ


同コレクションは、書籍の装画や広告用ビジュアルなどを手掛けるイラストレーター 慧子さん描き下ろし。購入特典として、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。



■慧子


X https://x.com/um7mr1


Instagram https://www.instagram.com/um7mr1







なお、ポップアップショップ、オンラインストア共に、\16,500（税込）以上ご購入いただいた方にはポストカード4枚セットをプレゼント！


【UN-DIMENSION POP UP SHOP】



9/10（水）より大丸東京店 1F イベントスペースにて、ポップアップショップを開催いたします。


■ UN-DIMENSION POP UP SHOP



大丸東京店 1階 イベントスペース


期間: 2025年9月10日(水)～2025年9月16日(火)


時間: 10:00～20:00


※ポップアップショップでご購入いただけるアイテムは、無くなり次第終了となります。


※混雑状況により、入場制限を行う可能性がございます。



イベントの詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。




【プロデュースアイテム LINE UP】




リゼ・ヘルエスタプロデュース / アウトポケットショルダーバッグ-\13,200(税込)

加賀美ハヤトプロデュース / 2way ナイロンミニバッグ-\12,100(税込)





加賀美ハヤトプロデュース / フラップポケットパック-\16,500(税込)

加賀美ハヤトプロデュース /バイカラースリムボストンバッグ-\14,300(税込)





リゼ・ヘルエスタプロデュース / ワイドポケットヘルメットバッグ-\15,400(税込)

リゼ・ヘルエスタプロデュース / バックルミニショルダーバッグ-\11,000(税込)





加賀美ハヤトプロデュース / モチーフレザーファイル-\4,400(税込)

リゼ・ヘルエスタプロデュース / シンプルデッキケース-\4,400(税込)

共同プロデュース / モチーフタグキーリング -\3,300(税込)


UN-DIMENSION

UN-DIMENSION（アンディメンション）は、VTuberグループ・にじさんじに所属するライバーそれぞれの個性を活かし、プロデュースした魅力的なプロダクトやサービスを提供します。



我々が提供するさまざまなプロダクトやサービス、購入体験をつうじて、二次元と三次元の壁を超えることを目指しています。