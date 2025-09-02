『名探偵コナン』より OUTDOOR PRODUCTS のデイパックが登場！ 5人のキャラと印象的な鍵穴アイコンをモチーフに、内側のポケットには “名シーン” をあしらったファン必見アイテム！！
『名探偵コナン』よりバッグブランド「OUTDOOR PRODUCTS」から新作バッグ5種が発売中！
本商品は、江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、降谷零、ジンの各キャラクターをモチーフとしたデザインとなっており、作中の印象的な “名シーン” を細部にまで落とし込んだ、ファン必見のアイテムです。
【ファン必見 POINT 1】鍵穴アイコンとキャラクター名を刺繍し、シンプルに表現
バッグのフロントには鍵穴アイコンと、それぞれのキャラクター名を刺繍。
シンプルで普段使いしやすく、それでいてキャラクターの個性をさりげなく主張した大人っぽいデザインに仕上げました。
【ファン必見 POINT 2】バッグの中には、原作の “コマ” をプリント。
内ポケットには、それぞれのキャラクターにまつわる印象的な原作コマをプリント。
作中で心に残るセリフやシーンが、バッグを開けたときにそっと現れる仕様になっています。
【ファン必見 POINT 3】フックがかけられるDカンを追加。
前面ポケット部分に、キーホルダーやぬいぐるみを取り付けられるDカンを追加しました。
付属するアクリルキーホルダーと合わせ、お手持ちのグッズをたくさん付けてお楽しみいただけます。
【ファン必見 POINT 4】名シーンを閉じ込めたアクリルキーホルダー付き。
各バッグにはそれぞれのキャラクターの名シーンを切り取ったアクリルキーホルダーを同梱。
バッグに装着しても、単体で使用しても楽しめるファン心をくすぐる付属品です。
＜商品ラインナップ（全5種）＞
『名探偵コナン』 デイパック江戸川コナン
8,800円（税込）
商品詳細およびご購入はこちら
https://lifetunes-mall.jp/shop/g/gL20250344/
『名探偵コナン』 デイパック毛利蘭
8,800円（税込）
商品詳細およびご購入はこちら
https://lifetunes-mall.jp/shop/g/gL20250345/
『名探偵コナン』 デイパック灰原哀
8,800円（税込）
商品詳細およびご購入はこちら
https://lifetunes-mall.jp/shop/g/gL20250346/
『名探偵コナン』 デイパック降谷零
8,800円（税込）
商品詳細およびご購入はこちら
https://lifetunes-mall.jp/shop/g/gL20250348/
『名探偵コナン』 デイパック ジン
8,800円（税込）
商品詳細およびご購入はこちら
https://lifetunes-mall.jp/shop/g/gL20250347/
『名探偵コナン』デザイン OUTDOOR PRODUCTS 別注バッグ
「OUTDOOR PRODUCTS」は1970年代に誕生し、世界中で愛され続けるバッグブランドです。
その実用性・耐久性の高さから、学生から大人まで幅広い世代に支持されています。
今回は、そんなブランドの中でも定番の人気を誇るモデルに『名探偵コナン』の世界観を融合。
毎日持ち歩きたくなる “アイテム” として、機能性と遊び心を兼ね備えた仕上がりです。
ライフチューンズモール（LIFETUNES MALL）
https://lifetunes-mall.jp/(https://lifetunes-mall.jp/)
