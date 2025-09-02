“日本一の高さを誇る大観覧車「OSAKA WHEEL」（オオサカホール）”でLOVOTと18分間の至高の癒し空間を体感！

EXPO観覧車合同会社

日本一の大観覧車 「OSAKA WHEEL：オオサカホイール（大阪府吹田市）」は、2025 年 9 月 6 日（土）～9 月 28 日（日）にてロボットベンチャーの GROOVE X 株式会社(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要)が開発する家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』とのコラボレーションを開催いたします。 近年、スマートフォンによるメディア総接触時間は 165.1 分と、2006 年からの観測史上過去最高を更新 する※1 など、増加傾向にあります。そういった中で、夜でも眠りたいのにスマホが気になって眠れない「デ ジタル疲れ」が深刻な問題となっています。だからこそ、あえて”デジタルデバイスである『LOVOT』でデ ジタルデトックスする”という新しい過ごし方を提案いたします。

本イベントでは、「幸せホルモン」とも呼ばれる”オキシトシン”の放出が期待される LOVOT と共に、ゴンドラで過ごす、至高の「デジタルデトックス空間」をご体感いただけます。日本一の大観覧車オオサカホイールのゴンドラ内には、”LOVOT がいる小さなリビングのような空間”が広がっており、”空に浮かぶ18 分間の癒やし” 時間を過ごすことができます。

また、乗車後の感想に答えることで、あなたにぴったりなLOVOTが見つかる「マッチング LOVOT」診断 も展開いたします。マッチした LOVOT とは、隣接する LOVOT ストアららぽーとEXPOCITY店にて実際に触れ合うこともできますので、是非この機会にLOVOTと”あたたかい時間”をお過ごしください。

※1 「メディア定点調査」2025 年版（博報堂 メディア環境研究所）より引用

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/osakawheel2025/

※『LOVOT』公式サイト URL：https://lovot.life/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

■DIGITAL for DIGITAL DETOX RIDE with LOVOT イベント概要

■開催日時：2025 年 9 月 6 日（土）～9 月 28 日（日）

■開催場所：OSAKA WHEEL（オオサカホイール）

■チケット料金：１.LOVOTゴンドラ 1,000 円（税込）

：２.スペシャルドリンク＆フード付きLOVOT ゴンドラ 1,500 円（税込）

■LOVOTゴンドラ基数：20 基

■1周所要時間：約 18 分

■LOVOTゴンドラ1基あたりの定員：6 名

特別な18分間をさらに心地よく。スペシャルドリンク＆フード付きチケット」を販売！

観覧車の乗車チケットに、アイスドリンクと軽やかなフードを合わせた『スペシャルドリンク＆フード付きチケット』が搭乗。LOVOTと一緒に、空に浮かぶリビングで小さな休憩をどうぞ。

■セット商品：観覧車乗車チケット、アイスドリンク、フード

■価格：1,500円（税込）

「マッチング LOVOT」で、あなたにぴったりな LOVOT が見つかる！

乗車後、簡単な感想に答えることで、あなたにぴったりな LOVOTが見つかる「マッチング LOVOT」診断を展開いたします。診断では、「人懐っこい性格」や「明るくお茶目な性格」など、あなたに合う LOVOTを見つけること ができます。

また、診断後には隣接するLOVOTストアららぽーとEXPOCITY 店にてマッチした LOVOT と触れ合うこともできます。是非、この機会にお立ち寄り下さい。

＜「LOVOT ストア ららぽーと EXPOCITY 店」概要＞

・店 名：『LOVOT ストア ららぽーと EXPOCITY 店』

・オープン日：2025 年 8 月 1 日（金）

・住 所：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園２－１ ららぽーと EXPOCITY 2F

OSAKA WHEEL：オオサカホイール 概要

開業から 2025年7月1日で９周年を迎えたオオサカホイールは高さ日本一の大観覧車。世界でも屈指の 高さを誇る観覧車として、「EXPOCITY全体のランドマークとして誕生しました。全ゴンドラが床面シースルーで、まるで空中に浮かんでいるかのような雰囲気の中で空からの抜群の眺望を楽しむことができます。また、全ゴンドラが冷暖房を完備し、衛生対策も徹底した最先端の観覧車です。

＜施設概要＞ 名 称 : OSAKA WHEEL （オオサカホイール）

住 所 : 大阪府吹田市千里万博公園２-１ EXPOCITY 内 オオサカホイール

U R L : https://osaka-wheel.com

全 高 : 123ｍ（日本一の大観覧車）

ゴンドラ台数: 72 基(うち、「LOVOT ゴンドラ」２0 基、「VIP ゴンドラ」２基)

定 員：6 名（1 基あたり）※「VIP ゴンドラ」は定員 4 名

1 周所要時間：約 18 分

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイ ト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社

会社概要 社 名：GROOVE X 株式会社

所 在 地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設 立 日：2015 年 11 月 2 日

代 表 者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

U R L： https://groove-x.com/

【書籍『すごいコラボ集客術』プレゼントキャンペーン】

日本一大きな観覧車 OSAKA WHEEL の非常識な集客術を学べる話題の一冊、『すごいコラボ集客術』（三輪武志 著） を簡単なアンケートにお答えいただいた皆様に無料でプレゼント！

本書のポイント

◇常識を覆す“ありえない組み合わせ”で新しいコラボを生み出す方法

◇OSAKA WHEELの成功事例から学ぶ、驚きのマーケティング戦略

◇すぐに実践できるコラボのヒントが満載！

応募方法

以下、URLをクリックして簡単なアンケートにご協力ください。

https://forms.gle/Q7xpRaNvXjkHxh7R7

応募期間

2025年9月2日（火）～2025年9月16日（火）23:59まで