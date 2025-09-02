【FRAY I.D(フレイ アイディー)】がChampion別注アイテムを発売＜9月3日（水）WEB先行予約・9月24日（水）店頭発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」はアメリカンカジュアルを象徴するブランドである「Champion(チャンピオン)」別注アイテムのWEB先行予約を2025年9月3日(水)12:00(正午)に、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にてスタートいたします。

第12弾となる「Champion」との別注商品は、「Champion」の歴史あるカジュアルデザインにFRAY I.Dの女性らしいディテールを施し、エレガントな印象に仕上げました。肌が見えるカッティングが施されたTシャツやオフショルダースウェットトップス、やわらかいシルエットのフルジップパーカー、ビッグシルエットがフェミニンな着こなしを叶えるハーフジッププルオーバーの全4型を展開。

ゆるっと羽織れるフルジップフーディー。オーバーサイズにルーズなサイジングで、抜け感と女性らしさを両立。袖にはおなじみのCロゴパッチを、フロントには筆記体ロゴをアクセントに効かせて、シンプルながらも特別感のある仕上がりに。気負わず着られて、でもサマになる。そんな毎日頼れる“ヘビロテ確定”の一着です。

JACKET [Champion] \20,900

DRESS \23,100

SHOES \19,800

Champion別注で人気アイテムのフリースハーフジッププルオーバー。トレンドのフリースアイテムをFRAY I.Dオリジナルサイズでデザイン。袖口や裾にはコードを通し、ドロストを調節する事でこなれた印象に。今季らしくミニスカートで合わせてフェミニンな着こなしがおすすめです。

TOPS [Champion] \18,920

BLOUSE \18,920

SKIRT \18,920

SHOES \23,100

女性らしいオフショルスウェットトップス。染めと色加工でヴィンテージライクな仕上がりに。太いリブのオフショルデザインは様々なボトムスに合わせやすく、ボリューム感のあるパフスリーブがポイントの一枚です。

TOPS [Champion] \16,940

SKIRT \24,970

SHOES \27,500

Championとのコラボレーションをきっかけに生まれた、肩開きデザインが印象的なTシャツ。スポーティなエッセンスをベースに、女性らしさとモード感をプラスした、FRAY I.DらしいハイブリッドなTシャツです。肩をさりげなく覗かせるヘルシーなデザインが、抜け感とフェミニンさを演出。“ただのロゴT”では終わらせない、FRAY I.Dの美意識を落とし込んだ一枚。

TOPS [Champion] \12,100

SKIRT \17,600

SHOES \26,400

【※価格は全て税込みです】

・Champion(チャンピオン)

1919年ニューヨーク州ロチェスターで、エイプ＆ウィリアム・フェインブルームの2人の兄弟がニット製品の卸販売を始めた。チャンピオン・ニットウェア・カンパニー。

セーターの製造・販売事業をスタートさせ、その高い品質を認められたチャンピオンは、アンダーウェアとしてスウェットのオーダーを受けるようになる。

このスウェットシャツが後に米軍の訓練用ウェアや大学のアスレチックウェアとして注目され、さらにブックストア(大学生協)を通してタウンウェアとして一般の学生へと広がっていった。

やがてプロスポーツの世界へも。誕生して100年。いまでも進化を続けているアメリカンスポーツカジュアルブランド「チャンピオン」の歴史は、このロチェスターから始まった。

・発売予約について

■先行予約：9月3日（水）12:00（正午）予約開始

・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/

・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/

・MASH STORE

iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)

※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売

BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。

本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。

過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。

■Official Online Store：

https://fray-id.com/

■Instagram：

https://www.instagram.com/fray_id/

■USAGI ONLINE：

https://usagi-online.com/brand/frayid/