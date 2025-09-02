ピタッとスリムに折りたたみ！隙間に収納できる脚立4段脚立を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、厚さわずか6.5cmに折りたたんで省スペースに収納できる4段脚立「150-SNCH61」を発売しました。

おすすめポイント

・もっと高いところに届く4段タイプ

・安心安全の大きめステップ

・コンパクトで収納しやすい折りたたみ式

掲載ページ

脚立 踏み台 折りたたみ 滑り止め付き 持ち手付き 手すり付き 4段

型番：150-SNCH61 販売価格：8,164円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/150-SNCH61

特長を動画で見る

商品特長

●厚さわずか6.5cmの省スペース収納

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n5-EhsE5Keg ]

折りたたむと厚さはたったの6.5cm。クローゼットや家具の隙間など、ちょっとしたスペースに収納できるので、限られた住空間でも場所を取りません。出し入れもスムーズで、必要な時にすぐ取り出せる便利さが魅力です。

●持ち手付きで移動もラクラク

約4.7kgの軽量設計でありながら、しっかりとした安定感を兼ね備えています。持ち手が付いているため、女性や高齢の方でも簡単に移動可能。掃除やDIY、収納整理など、使いたい場所へ手軽に持ち運べます。

●安全を第一に考えた設計

大きめのステップに滑り止めを施し、足元の安定感を確保しました。150kgまで耐荷重可能な頑丈なフレームにより、高所での作業も安心。さらに手すりが付いているので、昇降時にしっかりと体を支えられ、どなたでも安全に使用できます。

●フローリングを傷つけない安心設計

脚部には樹脂製の滑り止めキャップを装備。床を傷から守るため、フローリングや畳の上でも安心して使えます。ガタつきを防ぎながら、しっかりと固定してくれるので、家庭でもオフィスでも活躍する脚立です。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCH61BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCH61W

サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/150-snch61/

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/150-snch61.html

サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/754213062

サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/b0fnvm8r5v

https://www.amazon.co.jp/dp/b0fnvxb8nd

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

脚立・踏み台の商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002040

脚立のおすすめは？室内・屋内で使いやすい家庭用の安全な脚立をご紹介

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/stepladder/

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。