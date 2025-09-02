ピタッとスリムに折りたたみ！隙間に収納できる脚立4段脚立を発売

写真拡大 (全20枚)

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、厚さわずか6.5cmに折りたたんで省スペースに収納できる4段脚立「150-SNCH61」を発売しました。




おすすめポイント


・もっと高いところに届く4段タイプ


・安心安全の大きめステップ


・コンパクトで収納しやすい折りたたみ式


掲載ページ


脚立 踏み台 折りたたみ 滑り止め付き 持ち手付き 手すり付き 4段


型番：150-SNCH61　販売価格：8,164円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/150-SNCH61



特長を動画で見る


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n5-EhsE5Keg ]

商品特長


●厚さわずか6.5cmの省スペース収納


折りたたむと厚さはたったの6.5cm。クローゼットや家具の隙間など、ちょっとしたスペースに収納できるので、限られた住空間でも場所を取りません。出し入れもスムーズで、必要な時にすぐ取り出せる便利さが魅力です。





●持ち手付きで移動もラクラク


約4.7kgの軽量設計でありながら、しっかりとした安定感を兼ね備えています。持ち手が付いているため、女性や高齢の方でも簡単に移動可能。掃除やDIY、収納整理など、使いたい場所へ手軽に持ち運べます。





●安全を第一に考えた設計


大きめのステップに滑り止めを施し、足元の安定感を確保しました。150kgまで耐荷重可能な頑丈なフレームにより、高所での作業も安心。さらに手すりが付いているので、昇降時にしっかりと体を支えられ、どなたでも安全に使用できます。








●フローリングを傷つけない安心設計


脚部には樹脂製の滑り止めキャップを装備。床を傷から守るため、フローリングや畳の上でも安心して使えます。ガタつきを防ぎながら、しっかりと固定してくれるので、家庭でもオフィスでも活躍する脚立です。


商品詳細






