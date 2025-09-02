ピタッとスリムに折りたたみ！隙間に収納できる脚立4段脚立を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、厚さわずか6.5cmに折りたたんで省スペースに収納できる4段脚立「150-SNCH61」を発売しました。
おすすめポイント
・もっと高いところに届く4段タイプ
・安心安全の大きめステップ
・コンパクトで収納しやすい折りたたみ式
掲載ページ
脚立 踏み台 折りたたみ 滑り止め付き 持ち手付き 手すり付き 4段
型番：150-SNCH61 販売価格：8,164円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/150-SNCH61
特長を動画で見る
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n5-EhsE5Keg ]
商品特長
●厚さわずか6.5cmの省スペース収納
折りたたむと厚さはたったの6.5cm。クローゼットや家具の隙間など、ちょっとしたスペースに収納できるので、限られた住空間でも場所を取りません。出し入れもスムーズで、必要な時にすぐ取り出せる便利さが魅力です。
●持ち手付きで移動もラクラク
約4.7kgの軽量設計でありながら、しっかりとした安定感を兼ね備えています。持ち手が付いているため、女性や高齢の方でも簡単に移動可能。掃除やDIY、収納整理など、使いたい場所へ手軽に持ち運べます。
●安全を第一に考えた設計
大きめのステップに滑り止めを施し、足元の安定感を確保しました。150kgまで耐荷重可能な頑丈なフレームにより、高所での作業も安心。さらに手すりが付いているので、昇降時にしっかりと体を支えられ、どなたでも安全に使用できます。
●フローリングを傷つけない安心設計
脚部には樹脂製の滑り止めキャップを装備。床を傷から守るため、フローリングや畳の上でも安心して使えます。ガタつきを防ぎながら、しっかりと固定してくれるので、家庭でもオフィスでも活躍する脚立です。
商品詳細
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCH61BK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCH61W
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/150-snch61/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/150-snch61.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/754213062
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/b0fnvm8r5v
https://www.amazon.co.jp/dp/b0fnvxb8nd
サンワダイレクト関連商品掲載ページ
脚立・踏み台の商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002040
脚立のおすすめは？室内・屋内で使いやすい家庭用の安全な脚立をご紹介
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/stepladder/
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-3311
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。