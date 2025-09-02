「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」ニットワンピース オンラインくじが登場！　ニットワンピース姿の新規描き下ろしイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』の豪華賞品が手に入る＜「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」ニットワンピース オンラインくじ＞を、2025年9月9日(火)12時より販売します。

＜「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」ニットワンピース オンラインくじ 概要＞

販売期間：2025年9月9日(火)12:00～2025年9月30日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/mushokutensei2_knit/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！BIGアクリルスタンドフィギュア（全3種）

A賞：アクリルパネル（全1種）

Ｂ賞：アクリルスタンドフィギュア（全6種）

Ｃ賞：アクリルキーホルダー（全9種）

D賞：キラキラ缶バッジ（全9種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全6種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニ色紙」をもれなく1枚プレゼント!!

※全6種、ランダムでの配布となります。

■ボーナスチャレンジ

【10連セット】を購入いただいた方の中から、抽選で先着30名様に「選べる！ミニアクリルスタンドフィギュア」をプレゼント!!

※全3種、当選後に絵柄を選ぶことができます。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

