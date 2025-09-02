【ロフト】グローバル ポップカルチャーフィギュア新売場「LOFTOY SHOW(ロフトイショー) 2025AW」登場

株式会社ロフト

株式会社ロフト(渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、国内外のグローバルポップカルチャーフィギュアを集積した新しい売場「LOFTOY SHOW(ロフトイショー)2025AW」を、2025年9月13日(土)より10月13日(月・祝)まで約１カ月間、全国のロフト172店舗及びロフトネットストアにて展開いたします。

「LOFTOY SHOW(ロフトイショー)2025AW」は、アジア海外より12ブランド、国内4ブランドの16ブランドで、最大約200種類のフィギュアが集結。「TNT SPACE」や「HEY ONE」などロフト新規展開のブランドや国内外から人気の高いフィギュアブランドが勢ぞろいします。

＜「LOFT TOY SHOW(ロフトトイショー)2025AW」概要＞

■展開期間：2025年9月13日(土)～10月13日(月・祝) (31日間)※在庫がなくなり次第終了

■展開店舗：全国のロフト172店舗及びロフトネットストア(特設サイト： https://www.loft.co.jp/store/c/cfb200007/ ※9月13日(土)午前10時公開予定

■ブランド展開数：全16ブランド ※店舗により展開規模は異なる

●アジア海外ブランド(12ブランド)

１.新規展開：TNT SPACE

「デザイナーズトイの創造」をコンセプトに生まれた独自の世界観から生まれた「Dora」「Zoraa」などデザイン性の高いフィギュア、ぬいぐるみを展開。

２.新規展開：HEY ONE

グローバルのクリエイターと共に、現代美学・ストリートトレンド・ライフスタイル・サブカルチャーを融合させたデザインのフィギュア、ぬいぐるみを展開。

３.新規展開：娃三岁/Baby Three

心を癒す、次世代ヒーリングトイの象徴として、大人気トイブランド「大漂亮潮玩」傘下のグローバル・イノベーションブランド。

４.新規展開：blokees

キャラクター組み立て玩具の革新をリードするオリジナルブロックブランド。世界各国で豊富なIPと商品ラインナップを展開。「組み立ての楽しさを伝える」をコンセプトにしたGlobal TOYブランド。

５.POPMART

６.TOPTOY

７.FINDINGUNICORN

８.52TOYS

９.SOAPSTUDIO

１０.FUNISM

１１.JINART

１２.BECOFUN

●国内ブランド(４ブランド)

１３.スミスキー

１４.ソニーエンジェル

１５.リーメント

１６.ケンエレファント