【起業・開業向け】ロゴ・ホームページ・販促物をまとめて制作　温かみのある手描きデザインでブランディングを支援するセットプラン提供開始

ロゴ・ホームページ・印刷物セット！

HAND CRAFT Design（本社：福岡県福岡市 代表：中川隆行）は、起業・開業をする方向けに、ロゴ・ホームページ・印刷物をまとめて制作できる「起業・開業向けセットプラン」の提供を9月10日より開始します。

2023年には起業した企業が過去最多の15万社を超えるなど起業ラッシュが続くなか、ブランドイメージ確立への課題に対して、手描きデザイン「ハンドレタリング」によるオンリーワンのブランディングでサポートします。ロゴを活かした統一感のあるデザインで、店舗やブランドの世界観を一貫して表現し、お客様の心に残るブランディングを実現します。

詳細を見る :https://hello-lettering.com/hlshop

1.提供の背景

2023年には全国で過去最多となる約15万3,400社の法人が新設され、起業シーンは盛り上がりを見せています。

しかし、多くの起業家が直面するのは「ロゴやホームページ制作に時間と費用がかかること」、そして「デザインの統一ができず、ブランドの魅力が十分に伝わらないこと」です。

私自身、これまで起業家や小さな事業主の方々と接するなかで、

「せっかく素晴らしい想いを持っているのに、デザイン面の準備が整わずスタートに不安を抱えてしまう」場面を多く見てきました。

“もっとスムーズに、もっと自分らしい形で一歩を踏み出せるように”──そんな願いから、ロゴとホームページを一貫してデザインする『起業・開業向けセットプラン』を立ち上げました。

事業の第一歩に寄り添い、起業家の想いを“形”にして発信することを目指しています。

2.起業・開業向けセットプラン

ロゴを起点にホームページや販促ツールまで一貫したデザインを提供する、起業家のための支援セットです。お店やブランドの世界観をトータルで表現できるため、統一感のある洗練されたブランディングが叶います。



一般的な制作会社では、ロゴ・ホームページ・印刷物を別々に依頼するケースが多く、デザインの方向性が分断されやすいという課題があります。

そこで当社はひとつのロゴを起点に全体をデザインすることで、スムーズかつ統一感のあるアウトプットを実現。スタート時点から「自分だけのブランド」をしっかり築けます。



さらに最大の特長は、手描きデザインならではの温かみとオンリーワンの魅力で、“自分らしいブランド”を立ち上げられるのが特長です。

実際に利用したお客様からは「お店のこだわりが感じられるようになった。愛着が持てる。」といった声も寄せられています。

【 ロゴデザイン・印刷物セット 】

- ロゴデザイン…ビンテージ or 北欧風デザイン- カードデザイン、印刷100枚付き- スタンプ…スタンプ台制作、シールサイズ（3×5cm）- メニュー表…両面デザイン、A3 ※データ納品- SNSアイコン…インスタグラム、Xアイコン

★オススメ

【 ロゴデザイン・ホームページ・印刷物セット 】

- 上記のセット内容を含む- ホームーページ…４ページ、お問合せフォーム、スマホデザイン付- おしゃれなハンドレタリング文字・イラスト付き- CMS（オプション）- 独自ドメイン取得作業- レスポンシブデザイン（スマホデザイン）- 基本SEO対策- SSL設定- アフターフォロー（納品後１か月以内無償対応）※面倒なサーバー、ドメイン、SSLの管理代行もおまかせください

3.プラン詳細

◆ホームページ

おしゃれなハンドレタリング文字と、手描きのイラストが温かく彩る。シンプルだけど、どこか優しくて心に残る。手描きのぬくもりが詰まった、このサイトでしか出会えないデザインをお届けします。

この他、実績紹介はこちら ホームページ実績(https://hello-lettering.com/work_hp)

◆ロゴデザイン・SNSアイコン

手描きのあたたかさを感じるロゴデザイン。手描きだからこそ生まれる特別なデザイン。

ゆっくりと、丁寧に描き上げています。

◆カード・スタンプ

ガゼット袋、商品箱、ショップカード、Tシャツなど、ポンッと押すだけで、おしゃれなオリジナルアイテムが簡単に完成。印刷コストを抑えつつ、ブランドの世界観をしっかり表現できます。

お店やブランドをもっと魅力的に見せたい方へ。あなただけのオリジナルスタンプ、作ってみませんか？

◆メニュー表

「せっかくおしゃれなお店なのに、メニュー表がイマイチ…そんな経験ありませんか？」

お店の雰囲気に合った、こだわりのメニューボードをお作りします！ 手描きでも印刷でも対応OK。印刷メニューはデータ納品なので、お店で簡単にプリントできます。

美容室向けのメニュー作成もおまかせください！

4.HAND CRAFT Designについて

ロゴ・ホームページ・販促グッズ専門店

【会社概要】

屋号：HAND CRAFT Design(ハンドクラフトデザイン)

所在地：福岡県福岡市

代表：中川隆行

設立背景：ハンドレタリングを広めるため「チョーカー」として活動。WEBデザイナーとして活動中、デジタルの世界に、はまればはまるほどアナログが恋しくなり、そんな時に海外ではメジャーなハンドレタリングに出会い一気にのめりこむ。

現在はハンドレタリング・WEBデザインの２刀流で活動しております。

