ピックルボール日本連盟(PJF)副理事長 リオダン・リカ、ユナイテッドワールドピックルボ ール連盟(UWPF)初代理事に選出

一般財団法人ピックルボール日本連盟(本部:東京都渋谷区、理事長:林裕子、以下 PJF)は、 副理事長のリオダン・リカが、2025年8月30日(日本時間 20:00)に実施されたユナイテッドワールドピックルボール連盟(UWPF: United World Pickleball Federation)の理事選挙において、39か国による投票でトップ当選を果たし、初代理事の一人に選出されたことをお知らせいたします。

UWPFは、2025年2月に国際ピックルボール連盟(IPF)と世界ピックルボール連盟(WPF)が歴史的統合を発表して誕生した国際統括団体です。本選挙では世界7名の理事が選出され、日本のPJF副理事長であるリオダン・リカがその一人に選ばれました。

リオダン・リカ（UWPF理事/PJF副理事長）

オリンピック正式種目化に向けた国際的な動き

UWPFは、ピックルボールの国際的普及と競技レベルの向上、そしてオリンピック正式種目化を最大の使命としています。傘下のアジアピックルボール連盟(AFP)は、2025年5月にアジアオリンピック評議会 (OCA)への加盟申請を完了しており、アジア地域における活動も加速しています。

リオダン・リカ コメント

「日本を代表して、ピックルボールのさらなる普及と選手のレベル向上に尽力するとともに、世界の仲間と力を合わせ、オリンピックの舞台を目指してまいります。」

リンク

UWPF 初代理事一覧はこちら

https://uwpf-nominated-directors.vercel.app/

UWPFロゴ

団体概要

一般財団法人ピックルボール日本連盟(PJF)

所在地:東京都渋谷区

理事長:林裕子 設立:2024 年

公式サイト:https://www.pickleball-japan.org/

活動内容:日本におけるピックルボールの普及・振興、国際大会の開催、選手育成、国際連携

本件に関するお問い合わせ先

一般財団法人ピックルボール日本連盟(PJF) 広報・メディア担当:蜂谷ロレンツォーニ千春

E-mail: chiharu@pickleball-japan.org