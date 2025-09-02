【世界で最も歴史のあるバイオテクノロジー展】医療・医薬分野向け翻訳をご紹介！BioJapan2025 出展のお知らせ
「BioJapan2025」 は、1986年に初開催、バイオテクノロジーにフォーカスを当てた世界で最も歴史のあるイベントです。
バイオテクノロジーの応用先は創薬、個別化医療、再生医療、診断・医療機器、研究用機器・試薬は勿論、近年は、ものづくり・エネルギー、機能性食品等まで幅広い分野において期待されています。
「BioJapan2025」では展示・セミナー・パートナリングプログラムを通じてバイオ産業のオープンイノベーションを加速させます。
産官学の様々な出展者がそろう本展で最先端技術・市場動向などバイオテクノロジー業界の“今”をご体感ください。
川村インターナショナルは、医薬品・医療機器・医学を専門とする翻訳チームを編成しており、医療・医薬分野における翻訳の国際規格「ISO17100」の認証を取得しているため、高品質な翻訳サービスの提供が可能です。
さらに、「みんなの自動翻訳@KI」「OpenAI」など、複数のAI翻訳エンジンを搭載したAI翻訳プラットフォーム 「XMAT(R)」 のご案内や、AIを活用した翻訳環境・工程の最適化に関するご相談も承っております。
ぜひ、当社ブースにお立ち寄りください。
■開催概要
展示会名：BioJapan2025
展示会公式サイト：https://jcd-expo.jp/jp/
開催日時：2025年10月8日（水）～10日（金）10:00～17:00
会場：パシフィコ横浜
小間番号：C-6
主催：BioJapan組織委員会（代表責任団体 : 一般財団法人バイオインダストリー協会）
(株) JTBコミュニケーションデザイン
費用：無料
来場登録はこちらから（無料） :
https://biojapan2025.jcdbizmatch.jp/jp/Registration?_gl=1*1f1q6ym*_gcl_au*MTcyNzMyNzE5NC4xNzU2Mjc5NjEy*_ga*MjExODM5MjYxMC4xNzU2Mjc5NjEy*_ga_79MMJNPQ9S*czE3NTYyNzk2MTIkbzEkZzEkdDE3NTYyNzk3MTgkajYwJGwwJGgw
■XMATとは
「すべての人に機械翻訳を ～ファイル翻訳からカスタマイズまで～」
機械翻訳活用プラットフォーム「XMAT（トランスマット）」
https://ldxlab.io/xmat
主な機能：
・みんなの自動翻訳からOpenAIまで多様なエンジンが使用できる「Quick MTテキスト翻訳」
・Word/Excel/PowerPoint/PDFなど、10種類以上のファイルを簡単に機械翻訳できる「Quick MTドキュメント翻訳」
・原文の編集から出力結果の編集まで、高機能エディタで作業効率を底上げする「Quick PE」
・言語資産作成や機械翻訳エンジンのカスタマイズを高速にセルフサービス化
価格：1ユーザー5,500円～（税込）/月［月間翻訳文字数制限なし］
利用可能な機械翻訳エンジン：みんなの自動翻訳＠KI（商用版）やOpenAIなど8種類以上
利用可能な言語：100以上の言語の組み合わせを利用可能
無償トライアル可能期間：2週間（カスタマイズ機能のトライアル期間は1か月）
機械翻訳エンジンのカスタマイズをマンガで解説：https://ldxlab.io/xmat_lac
■会社概要
ホームページ：https://www.k-intl.co.jp/
会社名： 株式会社川村インターナショナル
本社所在地： 東京都新宿区神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル6階
設立年月日： 1986年1月
代表取締役： 森口 功造 (もりぐち こうぞう)
事業内容： 翻訳・機械翻訳・ポストエディットなどの翻訳ソリューション、通訳、制作、人材派遣・紹介
資本金：50,000,000円