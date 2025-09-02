札幌市が取り組む「さっぽろまちづくりスマイル企業」にてあいプラングループの地域活動が表彰されました
株式会社あいプラン（本社：札幌市、代表取締役：新道いくみ）は、札幌市が推進する「さっぽろまちづくりスマイル企業」の中で、地域貢献活動に積極的に取り組む企業として表彰されました。
表彰式は2025年8月22日（金）、札幌市役所本庁舎18階で行われ、当社代表の新道いくみが札幌市まちづくり政策局長 浅村晋彦氏より表彰状を授与されました。
◆あいプラングループの地域貢献活動
あいプラングループでは、地域社会の安全・環境保全・活性化に向けて、地元の皆さまと協力しながら様々な取り組みを行っています。
- 町内会や実行委員会と連携した交通安全の街頭啓発活動
- 商工会を通じた一斉清掃活動への参加
- 地域町内会と協力した歩道の草刈りや花壇整備
- 自社施設利用者に呼びかけた供物の寄付とフードバンクへの提供
- 地域の夏祭りへの協賛・運営協力
- 地域イベントへの送迎バス貸し出し など
詳しい活動内容は札幌市公式ホームページにてご覧いただけます。
https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/csr/smile/210010aiplan.html
https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/csr/smile/6-report2023-1.html
あいプラングループのCSRページはこちら
https://www.apg-aiplan.com/company/csr/
◆「さっぽろまちづくりスマイル企業認定制度」とは
札幌市の理念に基づき、地域のまちづくり活動に一定基準以上積極的に取り組む企業を認定する制度です。人口減少が進む中でも、地域の豊かさと活力を維持・発展させることを目的としています。
さっぽろまちづくりスマイル企業認定制度(札幌市ホームページ)
https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/csr/smile/index.html
企業情報
【株式会社あいプラン】
昭和38年（1963年）、札幌市で創業。結婚式や葬儀など人生の大切なセレモニーに備える会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。
WEB： https://apg-aiplan.com/
X（旧Twitter）： https://x.com/apg_aiplan
LINE： https://page.line.me/aiplan?openQrModal=true
YouTube： https://www.youtube.com/user/apgaiplan