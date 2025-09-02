株式会社アイエーエナジーが24時間365日対応可能なEV充電器・蓄電池・V2Hの戸建向け概算見積サービス「かんたん自動見積」と太陽光発電システム用概算見積サービス「かんたん自動見積プラス」を開始

株式会社アイエーエナジー

個人・法人向けにEV充電システム・V2H・太陽光発電システム・蓄電池・HEMS等の販売施工を行う株式会社アイエーエナジー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：古川隆太郎）は、これまでの「戸建での自宅充電検討者向け概算見積サービス」に加え、V2H*・太陽光発電システム・蓄電池*にも対応を拡充した24時間365日利用可能な戸建向け概算見積サービス「かんたん自動見積」と「かんたん自動見積プラス」のサービスを開始いたしました。本サービスにより、お客様は自宅でのEV充電器だけでなく、V2H、太陽光発電システム、蓄電池の導入を、より簡単かつ具体的に計画できるようになります。なお、「かんたん自動見積」はEV充電器・V2H・蓄電池の導入検討に対応しており、一方「かんたん自動見積プラス」は太陽光発電システムに特化し、概算見積に加えて発電シミュレーション資料も確認可能です。また、施工の流れやよくある質問集も確認でき、その後の現地調査もスムーズに予約いただけます。お客様のご自宅における再エネ設備導入の利便性を一層高め、EV充電器を始めとする再エネ機器の普及に貢献してまいります。

*V2H・蓄電池の「かんたん自動見積」サービス対象エリアは東京都(離島を除く)、神奈川件、埼玉県、千葉県に限ります。

詳細を見る :https://ev-ecohome.com/news/199

「かんたん自動見積」「かんたん自動見積プラス」の特徴

1. 24時間365日、最短5分で概算見積を提供

「かんたん自動見積」は簡単な質問にご回答いただくだけで、EV充電器・V2H*・蓄電池*の設置に関するPDF形式の概算見積書を、最短5分でメール送信いたします。

「かんたん自動見積プラス」においても簡単な質問にご回答いただくだけで、発電シミュレーションを含む太陽光発電システムに関するPDF形式の概算見積書を３営業日以内にメール送信いたします。

2. 施工実績に基づいた精度の高い概算見積

本サービスで送信される概算見積は、これまでの多くの施工実績に基づくノウハウによって作成されており、本見積とのギャップが少ないことから、より安心していただける概算見積となっております。

3. 不明点をクリアにするサポート体制

本サービスで概算見積を受け取られた後に、不明点やご不安が残る場合でもご安心ください。EVエコホームではよくあるご質問をまとめたQ&Aのご用意に加え、専門スタッフによる電話サポートも対応しております。お客様の疑問を解消しながら、納得感を持って導入の検討を進めていただける体制を整えております。

「かんたん自動見積」「かんたん自動見積プラス」サービスの流れ

Q&Aや電話サポートで不明点を解消頂けます。1. 概算見積の請求

フォームから必要事項をご記入頂き、送信ください。

2. 概算見積をメールで受領

「かんたん自動見積」は、フォーム回答送信後、5～10分程度を目安に、入力頂いたメールアドレス宛に概算見積書をPDFにてお送りいたします。

「かんたん自動見積プラス」は、フォーム回答送信後、発電シミュレーションを含むPDF形式の概算見積書を３営業日以内にメール送信いたします。

3. 概算見積にご納得いただいたら本見積の依頼

概算見積にご了承頂いた後、本見積を希望される場合は、概算見積のご送付メール本文リンクから、お申込み頂くことができます。

4. 現地調査後、本見積へ

EV充電器の設置については最短で必要書類のご提出のみで本見積を作成致します。

その他の製品につきましては現地調査により詳細な設置環境を確認し、本見積を提出いたします。お見積の内容と金額にご納得頂きましたら、ご契約となります。

5. 設備設置工事

ご契約後に設備の設置工事を行います。設置工事は総じて着工当日に完了いたします。

本サービスに込めた思い

EV充電器や太陽光発電システム等の再エネ機器の設備の設置は、格安を謳う業者による当日の費用追加などのトラブルが後を断ちません。

お客様の大事なご自宅での工事、快適な暮らしを支えるための設備だからこそ、透明性がある料金に納得頂き、設置完了から運用まで安心して相談できる設置事業者でありたいとEVエコホームは考えております。



設置するかを迷っている、悩んでいるといった段階であっても構いませんので、是非一度「かんたん自動見積」「かんたん自動見積プラス」をお試しください。

「かんたん自動見積」はこちらから :https://ev-ecohome.com/lineup-evcharger-details商品ラインナップページ各商品下の「"かんたん自動見積"を試してみる」または「"かんたん自動見積プラス"を試してみる」ボタンをご利用下さい

会社概要

株式会社アイエーエナジー

代表取締役社長：古川 隆太郎

所在地：神奈川県横浜市戸塚区品濃町545番5号

設立：2024年3月21日

事業内容：EV充電システム・蓄電池・太陽光発電システムの販売施工, 電気・建設工事, 電気代節約に関わるコンサルティング 等

企業HP：https://www.ia-e.co.jp

EVエコホームHP：https://ev-ecohome.com/

グループ概要

アイエーグループ株式会社

代表取締役社長：古川隆太郎

所在地：神奈川県横浜市戸塚区品濃町545-5

設立：1984年3月21日

事業内容：オートバックスのフランチャイズ運営、ブライダル事業、建設不動産事業 等

企業HP：https://www.ia-group.co.jp

お問い合わせ先

EVエコホーム問い合わせページ(https://ev-ecohome.com/contact)のフォーム、

または下記までお問い合わせください。

アイエーグループ株式会社 経営企画室

TEL：045-821-7500

e-mail：info@ia-e.iagr.jp