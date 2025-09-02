『メダロットシリーズ』より、ほるまりん先生描き下ろしのオリジナルイラストを使用したグッズが、アニメガ×ソフマップ一部店舗にて先行販売決定！

株式会社イーディスイベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、『メダロットシリーズ』より、ほるまりん先生の新規描き下ろしイラストを使用した商品をアニメガ×ソフマップ一部店舗にて先行販売いたします。

◆販売期間

2025年9月8日(月)～2025年9月23日(祝月)

◆特集ページ

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=medarot_2509(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=medarot_2509)

◆『メダロットシリーズ』 商品情報

商品名：アクリルスタンド

販売価格：各1,650円(税込)

本体サイズ：約W75×H110mm内

素材：アクリル

ラインナップ：天領イッキ/メタビー/ロクショウ［全3種］

商品名：ダイカットステッカーセット

販売価格：1,100円(税込)

サイズ：W40×H60mm内

素材：紙

ラインナップ：アークビートル/エレファスソーマ/クロスメサイア/ゴッドエンペラー/シュシュポップ3/チアフルバニー3/ブラリスマンデイ/メタビー/リアリラ3/ロクショウ［10種1セット］

商品名：アクリルスマホスタンド

販売価格：各2,200円(税込)

本体サイズ：約W70×H115mm内

素材：アクリル

ラインナップ：天領イッキ/メタビー/ロクショウ［全3種］

商品名：ミニキャラスマホリング

販売価格：各1,210円(税込)

本体サイズ：約W38×H48mm内

素材：アクリル、鉄

ラインナップ：アークビートル/エレファスソーマ/クロスメサイア/ゴッドエンペラー/シュシュポップ3/チアフルバニー3/ブラリスマンデイ/メタビー/リアリラ3/ロクショウ［全10種］

商品名：タペストリー

販売価格：各3,850円(税込)

本体サイズ：約W515×H728mm(B2)内

素材：ポリエステル

ラインナップ：天領イッキ/メタビー/ロクショウ［全3種］

商品名：ミニキャラアクリルスタンド

販売価格：各1,210円(税込)

本体サイズ：約W55×H80mm内

素材：アクリル

ラインナップ：アークビートル/エレファスソーマ/クロスメサイア/ゴッドエンペラー/シュシュポップ3/チアフルバニー3/ブラリスマンデイ/メタビー/リアリラ3/ロクショウ［全10種］

商品名：トレーディングメタリック缶バッジ

単品価格：各550円(税込)

BOX販売価格：7,150円(税込)

本体サイズ：約φ56mm内

素材：スチール、紙、PET

ラインナップ：アークビートル/エレファスソーマ/クロスメサイア/ゴッドエンペラー/シュシュポップ3/チアフルバニー3/ブラリスマンデイ/メタビー/リアリラ3/ロクショウ［全13種］

商品名：トレーディングホログラムアクリルキーホルダー

単品価格：各990円(税込)

BOX販売価格：12,870円(税込)

本体サイズ：約W62×H65mm内

素材：アクリル

ラインナップ：アークビートル/エレファスソーマ/クロスメサイア/ゴッドエンペラー/シュシュポップ3/チアフルバニー3/ブラリスマンデイ/メタビー/リアリラ3/ロクショウ［全13種］

商品名：マイクロファイバークロス

販売価格：880円(税込)

本体サイズ：約W200×H200mm(B2)内

素材：マイクロファイバー

ラインナップ：［全1種］

商品名：ビッグアクリルスタンド

販売価格：各2,750円(税込)

本体サイズ：約W130×H175mm内

素材：アクリル

ラインナップ：天領イッキ/メタビー/ロクショウ［全3種］

※受注商品となります

〈ご案内〉

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

◆「メダロット」公式サイト◆

https://www.medarotsha.jp/

◆「メダロット」公式X◆

https://x.com/medarotsha

◆権利表記◆

(C) Imagineer Co., Ltd.

◆会社概要◆

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13

事業：イベント事業・グッズ事業

■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

発売元：株式会社イーディス

E-mail：info@edith.co.jp