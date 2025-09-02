～¤ªÃã¤Å¤±¡¦¤Õ¤ê¤«¤±¤Ê¤É¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ～¡¡±ÊÃ«±à¥Õー¥º¡¡¹âÇë¹©¾ì¤¬½×¹©
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò±ÊÃ«±à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¼ÒÄ¹¡§±ÊÃ«¡¡ÂÙ¼¡Ïº¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò±ÊÃ«±à¥Õー¥º¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÁýÅÄ¡¡¾°¹°¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¿·¹©¾ì¤È¤·¤Æ·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¹âÇë¹©¾ì¡Ê°ñ¾ë¸©¹âÇë»Ô¡Ë¤¬7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë½×¹©¤·¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë½×¹©¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò±ÊÃ«±à¥Õー¥º¤Ï±ÊÃ«±à¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÊñÁõ¤òÃ´¤¦À¸»º²ñ¼Ò¤Ç¡¢¸½ºß¹ñÆâ8¹©¾ì¤Ç»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó½×¹©¤·¤¿¹âÇë¹©¾ì¤Ï¡¢8¹©¾ì¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â·úÀß»þ´ü¤Î¸Å¤¤°ñ¾ë¹©¾ì¡Ê°ñ¾ë¸©¹âÇë»Ô¡¢1975Ç¯½×¹©¡Ë¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸»º¥é¥¤¥ó¤Î¼«Æ°²½¤äÀ¸»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÇë¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß°ñ¾ë¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÃã¤Å¤±¡¦¤Õ¤ê¤«¤±¤Ê¤ÉÊÀ¼Ò¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÀ¸»º¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å½ç¼¡¸½ÍÀßÈ÷¤Î°ÜÀß¤ò¿Ê¤á¡¢2026Ç¯3·îÃæ¤ò¤á¤É¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¹©¾ì³µÍ×
¹© ¾ì Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò±ÊÃ«±à¥Õー¥º¡¡¹âÇë¹©¾ì
½ê ºß ÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¹âÇë»ÔÀÖÉÍ2071ÈÖ25
ÌÌ¡¡¡¡ ÀÑ¡§ÉßÃÏÌÌÀÑ44,923¡¥38Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¿·úÃÛÌÌÀÑ7,466¡¥55Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
·ú²°³µÍ×¡§Å´¹üÂ¤ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ
½× ¹© Æü¡§2025Ç¯7·î31Æü
Áà¶È³«»Ï¡§2026Ç¯£³·îÃæ¤ò¤á¤É¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯Í½Äê
À¸»ºÉÊÌÜ¡§¤ªÃã¤Å¤±¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤Ê¤É