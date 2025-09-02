【最大50％OFF！】(株)ブレイズが「EVスクーターまとめてECO割キャンペーン」を開始！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ（愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ）は、2025年9月1日（月）～9月30日（火）までの期間、法人様向けに「EVスクーターまとめてECO割キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、当社の100％電気で走行可能な折りたたみ式の立ち乗り電動スクーター「EVスクーター」をまとめてご購入いただくことで、より大きな割引を適用し、企業のコスト削減と環境対応の両立をサポートします。

■導入メリットと活用シーン

本キャンペーンは、企業の業務効率化と環境配慮を同時に実現します。

◎工場や倉庫内での移動

自転車や徒歩に比べ、短時間で効率的に移動でき、生産性が向上。

◎配送・営業活動に

小型・軽量かつ公道走行可能なため、近距離の配達や訪問営業に最適。

◎社員の通勤や構内移動に

折りたたみ可能でコンパクトなため、駐輪スペースや保管場所も省スペース。

EVスクーターはガソリンを一切使用しないため、 二酸化炭素排出ゼロ。

燃料コストの削減や環境負荷の低減を実現し、企業のCSR活動（企業の社会的責任を果たす取り組み）の一環としても最適です。

また、椅子付きで疲れにくく、立ち乗り・座り乗りの両方が可能なため、年齢や体格を問わず万人に受け入れられるモデルです。

さらに原付登録のため、最高速度は30km/hで、公道を安心して走行できます。

静音性やコンパクトな保管性により、工場や倉庫内での利用にも便利で、業務の効率化に貢献します。

■キャンペーン概要

名称：EVスクーターまとめてECO割キャンペーン

期間：2025年9月1日（月）～2025年9月30日（火）

（※ご好評の場合、10月31日(金)まで延長する可能性があります。）

内容：

本キャンペーンでは、まとめて購入いただくほど割引率が大きくなる仕組みを採用しています。

・《10台まとめ割》

10台購入で 10％OFF

→ 1台あたり 19,558円（税込）お得

→ 10台合計で 195,580円（税込）お得

・《30台まとめ割》

30台購入で 30％OFF

→ 1台あたり 58,674円（税込）お得

→ 30台合計で 1,760,220円（税込）お得

・《50台まとめ割》

50台購入で 50％OFF

→ 1台あたり 97,790円（税込）お得

→ 50台合計で 4,889,500円（税込）お得

【車体価格】177,800円（税込195,580円）／台

購入方法：EVスクーター公式サイト（購入ページ）

https://cart.blaze-inc.co.jp/shopbrand/ct3/

または、こちら（https://portal.blaze-inc.co.jp/contact/）よりお問い合わせください。

※その際は、「EVスクーターまとめてECO割について」とお伝えいただければ、スムーズにご案内が可能です。

※カラーによっては、数に限りがございます。購入前にお問い合わせいただき、ご確認お願いいたします。

＜注意事項＞

・本キャンペーンは予告なく終了または内容が変更となる場合がございます。

・本キャンペーンは他のキャンペーンとの併用はできません。

・１.～３.の３つのパターンのみが割引対象。バラ売りには適応しておりません。

・EVスクーター車体の購入のみ適応されます。

・カラーによっては、数に限りがあるため、すべての車体のカラーを統一することが出来かねる可能性がございます。ご了承ください。

EVスクーターとは？

公道走行が可能な、100％電気で走行する折りたたみ【立ち乗り電動バイク】です。

カラー展開（カーキ、ブラック、ワインレッド、ホワイト）サイズサスペンション車載（折りたたみ時）の様子LEDヘッドライト

《特徴》

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約35km

・サドル付きで立っても座っても運転でき、ハンドル、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・前後両輪にサスペンションがあり、長時間でも楽々運転。

・簡単に折りたたみができ、折りたたんだ状態で自立するため、室内での保管も可能。

EVスクーター公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evscooter/

■PRICE

【車体価格】\177,800（税込 \195,580）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売