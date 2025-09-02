Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤2ºþ½ÅÈÇ·èÄê¡ª¡Ö¤é¤á³è¡Ê¤¢¤¤é¤á³èÆ°¡Ë¡×¼ÂÁ©¥¨¥Ã¥»¥¤ ÇÐÍ¥¡¦ºä¸ýÎÃÂÀÏº¤µ¤óÃø½ñ¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¤Ë¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤ë
¥é¥¦ー¥ë¤µ¤ó¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Î¹¥±é¤¬ÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥¡¦ºä¸ýÎÃÂÀÏº¡£¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ò¤á¤°¤ëÀÄ½Õ±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¥·¥êー¥º¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤È¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Êºä¸ý¤µ¤ó¤Î½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤µ¤Þ¤«¤é¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤«¡¢2Å¹ÊÞ¡ÊÅìµþ¡¦Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¡¢Åìµþ¡¦»°¸®Ãã²°¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥é¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤é¤á³èÁª½ñ¥Õ¥§¥¢¡×¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢Î¾Å¹¤È¤â1¥«·î¤Ç100ºý°Ê¾åÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¿·´©¤È¤È¤â¤Ëºä¸ýÎÃÂÀÏº¼«¤éÁª¤ó¤À¡Ö¼«Ê¬ÌÂ»Ò¤Ë¸ú¤¯20ºý¡×¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ä¤¤Ç¾Ò²ð¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó½ñÅ¹°÷¤È¤·¤ÆËÜ¿Í¤¬Çä¤ê¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£½ñÅ¹¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´ÃíÊ¸¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¯½ÅÈÇ·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢ÉáÃÊËÜ¤ò¤¢¤Þ¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤â¥¹¥ë¥¹¥ëÆÉ¤á¤ë¤È¹¥É¾¡£¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¥æー¥â¥¢ËþÅÀ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥Æー¥Þ¤ÏÆ¯¤Êý¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡¢¼Ò²ñÌäÂê¡Ä¡Ä¤È¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤ËÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÆü¾ï¤³¤½¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÉñÂæ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·ー¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃø¼Ô¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¡Ö¤é¤á³è¡Ê¤¢¤¤é¤á³èÆ°¡Ë¡×¤Ë¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤é¤á³è¡×¤È¤Ï¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ºº£¤Î¼«Ê¬¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤ÆºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤µ¤¨¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤ªÎÃ¤Î¤¢¤¤é¤áÀ¸³èµ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤¢¤¤é¤á¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤ÇÆü¾ï¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤Î±£¤ì¤¿²ÁÃÍ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡¡
ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Î½ÅÈÇ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤Ö¤ª¤É¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ËÜ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¿ÔÎÏ¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¤é¤á³èÆ°¡á¡Ö¤é¤á³è¡×¤Ï¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤äÀ¸³è¤ò¥é¥á¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÒòÓð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤é¤á³è¡×¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¤Á¤ãÉñÂæ¤¬¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÀ¤³¦¤Á¤ãÉñÂæ²½·×²è¡×¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÎÃ¤Ï¡¢º£Æü¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼«Ê¬¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Çµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤â¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ
¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¡¢£Î£È£Ë¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ª¡¡²Î¿Í¤Ë¤·¤Æ¥¯¥»¥á¥óÇÐÍ¥¡¦ºä¸ýÎÃÂÀÏº¡¢½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡£¡Ö¤¢¤¤é¤á³èÆ°¡á¤é¤á³è¡×¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÆü¾ï¤äÉáÄÌ¤Ë±£¤ì¤¿²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤òÂæ»ì¤ä»í¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¤³¤È¤Ð¤ÈÃ»²Î¤ÇÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÊ¸°úÍÑ¡Ë
±Ê±ó¤Ï²ò¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¢¤¤é¤á¤Æº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë
¡ÖÄü¤á¤ë¡×¤È¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£º£¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ä·ÐºÑÎÏ¤ä¸½¼Â¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤¢¤ë´Ä¶¤È¾õÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ú¤Ã±Û¤½¤¦¤È¤¹¤ëË½µó¤Ë¤Ê¤ó¤«½Ð¤º¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤Æ´¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¡¢º£¤¢¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¹©É×¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¤¢¤¤é¤á³èÆ°¡×Î¬¤·¤Æ¡Ö¤é¤á³è¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÀë¸À¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤é¤á³è¡×¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ø¤ó¡£
ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÌÑÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤â¥â¥é¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò²òÊü¤·¤Æ¡¢Èá·à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢º£Æü¤â¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤é¤º¤Ë¤ªÃãÏÒÀö¤¨¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢·¤²¼¤Ë·ê¶õ¤¯¤°¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇÍ¥½¨¿ÍÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¾Þ¼õ¾Þ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºä¸ýÎÃÂÀÏº
1990Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¡¢±Ñ¸ì¡¢Ã»²Î¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×(NHK)¡¢±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¥·¥êー¥º¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Öæ«¤ÎÀïÁè¡×(¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥Ëー¡×(Apple TV+)¡¢¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¤Û¤«¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×(NHK)¤Ç¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇË½¤ì²ó¤ê¡¢¡Ö¥½¥Î¥ê¥ª¤Î²»³ÚÂâ¡×¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é·ó¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡£
X(Twitter)¡§@RyotaroSakaguTw
Instagram¡§@ryotarosakaguchi
½ñÀÒ³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§º£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ºä¸ýÎÃÂÀÏº
¢£È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò¡¡
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î6Æü
¢£Í½²Á¡§1870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ISBN¡§978-406-539859-3