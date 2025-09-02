株式会社かんざし、株式会社ソラシドエアと地方創生分野における連携並びに旅行関連商品の企画・販売を目的とした業務提携を開始

株式会社かんざし

「Make Sustainable Nippon - 『旅館・ホテル・地場企業など』と『地方自治体』に最も必要とされる企業になる」というビジョンを掲げ、『旅館・ホテルテック事業』『HRテック事業』『観光テック事業』を手掛ける株式会社かんざし（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 観光プロデューサー：秋山 匡秀、以下「かんざし」）は、株式会社ソラシドエア（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長 山岐 真作、以下「ソラシドエア」）と、2025年9月２日（火）に地方創生分野における連携並びに旅行関連商品の企画・販売を目的とした業務提携を開始いたしました。

「九州・沖縄の翼」として主に羽田空港と九州・沖縄を結ぶ路線を展開しているソラシドエアと、豊富な旅行コンテンツと観光プロモーションノウハウを有するかんざしが連携することで、九州・沖縄地方における観光を軸とした持続可能な地方創生の実現を目指してまいります。

ソラシドエアとかんざしの連携について

かんざしは、以下の項目においてソラシドエアとの連携を深め、国内航空券と宿泊をセットにし地域の特色を最大限に活用し企画したパッケージツアー（旅行関連商品）を提供してまいります。

両社がこれまで培ってきた知見とネットワークを活かして、国内外旅行者の誘致による地域への交流人口の拡大を目指した協業を進めてまいります。

（１）旅行関連商品の企画・造成に関する協力

（２）旅行関連商品の販売・プロモーションにおける連携

（３）地方自治体や観光関連団体との連携

（４）その他地方創生分野における協力

ソラシドエアについて

ソラシドエアは、本社を宮崎県宮崎市に構え「九州・沖縄の翼」として主に羽田空港と九州・沖縄を結ぶ路線を展開し、毎日14路線80便を運航しています。機材はボーイング737-800型機を揃え（14機保有）、平均81cmのゆとりある座席間隔（一部機材を除く）など快適な機内環境を提供しています。

ブランドプロミス “空から笑顔の種をまく。” の下、安全安心で快適な空の旅の提供に努めています。また、九州・沖縄のヒト・コト・モノをつなぐ地域振興プロジェクト「 “九州・沖縄プロモーター” つながりは無限大」などに取り組んでいます。

【株式会社ソラシドエア】

本社所在地 ：宮崎県宮崎市大字赤江 宮崎空港内

会社設立 ：1997年7月3日

代表取締役社長：山岐 真作

URL ：https://www.solaseedair.jp/

【株式会社かんざし】

本社所在地 ：東京都千代田区神田神保町3-2-6 丸元ビル3F

会社設立 ：2016年8月31日

代表取締役社長：秋山 匡秀

URL ：https://www.kanxashi.co.jp/

※2017～25年：経済産業省 IT導入支援事業者 認定企業

今後もかんざしはより良いサービスの提供につとめるとともに、観光関連業者や地場産業関係者などとも連携し、「新たな地域連携」に取り組んでまいります。

【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社かんざし

担当：西村、今井、小山、案浦（アンノウラ）

Eメール：press@kanxashi.co.jp

Tel: 03-6261-7447（平日10:00～18:00）

