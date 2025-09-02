Criminal IP、イタリアDotForceとの提携で欧州市場へ本格進出

AI Spera Inc.Criminal IP、欧州市場攻略を本格化

AI SPERA株式会社（代表取締役CEO：姜炳卓）が開発・提供するAI搭載型脅威インテリジェンス／攻撃対象領域管理（ASM）プラットフォーム「Criminal IP」は、イタリアに本社を置くサイバーセキュリティディストリビューター DotForce社 と戦略的パートナーシップを締結し、欧州市場へ正式に参入したことをお知らせいたします。

本提携により、まずはイタリア・スペイン・ポルトガルを中心とした南欧地域の企業・公共機関に対してCriminal IPの先進機能を提供し、今後は欧州全域への流通拡大を目指します。 さらに、日本を含むアジア市場においても、欧州での実績を基盤としたサービス信頼性が強化され、日本企業にとって重要な参考事例となることが期待されます。

日本市場での活動

AI SPERAは Criminal IP ASM を先頭に、国内外のASM市場をリードしており、日本においても積極的に活動を展開しています。毎年、日本を代表するセキュリティ展示会である Interop Tokyo や Security Days Japan に出展し、ブース運営や講演を通じてASMの必要性を訴求し、日本のセキュリティ業界における認知度を高めてきました。

背景：欧州における高度化するサイバー脅威

近年、欧州におけるサイバー攻撃はますます巧妙化しています。イタリアは不正ネットワークアクセス市場の主要国の一つとされ、2021年には大規模ランサムウェア攻撃により76社の企業データが侵害されるなど、国家・企業レベルでの積極的な防御戦略が求められています。

Criminal IPの特長

コメント

- 44PB超の脅威インテリジェンス基盤と1,000台以上のサーバーにより、世界43億のIPアドレスを常時監視- クラウドベースの Security as a Service（SECaaS） として提供し、迅速な導入と安全な常時スキャンを実現- Cisco、Fortinet、Palo Alto Networksなど、世界40社以上のセキュリティベンダーと連携- 150カ国以上での導入実績

DotForce CEO Fabrizio Bressani氏

「私たちの使命は、パートナーに最先端のセキュリティソリューションを提供することです。Criminal IPのASMと脅威インテリジェンス機能は、セキュリティチームに即時の価値をもたらし、シームレスな自動化と統合を可能にします。」

AI SPERA CEO 姜炳卓

「今回の提携は、欧州におけるCriminal IPの重要な転換点です。当社の技術が先進的な市場で認められたことを示すものであり、今後は東南アジアやアフリカなど新興市場にも展開し、グローバルなセキュリティプラットフォームとして成長を続けてまいります。」

About AI SPERA

AI SPERAは、攻撃対象領域ベースの脅威インテリジェンスプラットフォーム 「Criminal IP」 を中心に、世界150カ国以上へSaaS型セキュリティサービスを提供する企業です。ASM、FDS、CTIDBなどの派生ソリューションと、Cisco、Fortinet、VirusTotalなどグローバル企業との提携により競争力を強化しています。