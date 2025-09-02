【シニア業界に関わる方必見】「シニア攻略のプロが3分で語る！シニアマーケティング最前線」ピッチイベント開催！

株式会社ビズパ

マーケティングプラットフォーム「アドクロ」を運営する株式会社ビズパ（以下、「当社」）では、広告・マーケティングに関心のある皆様を対象に、短時間プレゼン形式で各企業の最新プロモーション手法を紹介するオンラインイベント「シニア攻略のプロが3分で語る！シニアマーケティング最前線」を、2025年9月17日（水）12:00～13:00に開催いたします。

少子高齢化が進み、100兆円規模とも言われるシニア市場。「人生100年時代」を迎えたシニア層の生活行動や購買心理、そしてメディア接触はますます多様化し、どう効率的にアプローチするかは企業にとって大きな課題となっています。

そこで今回、シニアマーケティングの最前線を走る10社が登壇。

「1社3分」という限られた時間で、自社のシニア向け有力メディアを凝縮して紹介するピッチイベントを開催します。多忙なマーケティング担当者でも、短時間で最新の情報を効率的にキャッチアップ可能です。

事前申込だけでは個人情報が登壇企業に開示されることはありません。興味を持った場合のみ資料請求や相談ができる仕組みのため、無駄な営業電話に悩まされることもありません。

情報収集の「タイパ」を重視した新しいスタイルのオンラインイベント。

ぜひこの機会にご体験ください！

開催概要

イベントの詳細を見る :https://bizpa.net/pitchevent/2/detail/

日時：2025年9月17日（水）12:00～13:00

形式：オンライン

参加費：無料（アドクロへの会員登録が必要です）

対象者：シニア層への広告・媒体活用に関心のあるマーケティング関係者

プログラム：10社×各社3分プレゼン

こんな方におすすめ

登壇企業

- シニアマーケティングのトレンドを把握したい- 短時間で一気に沢山のメディアの情報を手に入れたい- セミナーは聞きたいけど、興味のない企業から営業されるのは嫌

株式会社ハルメク・エイジマーケティング

プランナー 冨永 伸枝 氏

（全月刊誌No.1 定期購読46.7万部『ハルメク』）

株式会社オースタンス

代表取締役社長 菊川 諒人 氏

（SNS会員42万人シニアプロモーション『趣味人倶楽部』）

株式会社ニッセンLINX

事業統括本部 営業推進室 室長 網野 光明 氏

（ヘルスケア商品の定期獲得に『ニッセン アウトバウンド』）

株式会社ディライトソリューションズ

代表取締役社長 吉原 大樹 氏

（競合会社の訪問者にアプローチ『ライバルマーケティング』）

株式会社エスビジョン

代表取締役社長 佐藤 彰洋 氏

（ゴルフ練習場デジタルサイネージネットワーク）

株式会社MADS

広告事業部 部長 工藤 裕貴 氏

（調剤薬局インストアメディア『シニアード』）

Omelette株式会社

執行役員・らくらくコミュニティ戦略パートナー 久住 安里 氏

（大人世代向け生活・消費スタイルメディア『らくらくまめ得』）

株式会社AOKIホールディングス

係長 西岡 遼一郎 氏

（AOKIグループ会員向け広告プラン『Aoki D Media』）

ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社

アドマーケティング事業本部 営業部 佐藤 匠 氏

（30問300項目でセグメント可能『DEmail メール広告』）

株式会社穴吹ハウジングサービス

HG事業推進本部 CX事業部 東日本CX推進課 課長 田中 淳也 氏

（分譲マンションデジタルサイネージ」『HAPPY・IT』）

