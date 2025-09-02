【展示会】日本デンタルショー2025 に出展、第25回日本歯科医学会学術大会ランチョンセミナーを共催いたします。

【日本デンタルショー2025】

新製品のご紹介と弊社 歯科衛生士によるブースセミナーを実施

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

メディコムジャパンの新製品をご紹介いたします。

・SafeOne 洗浄剤シリーズ

・SafeDrape 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000079090.html)

ブースセミナーでは弊社 歯科衛生士が感染管理に役立つ情報をお届けします。

〈セミナータイトル〉

・感染管理の基本

・感染管理における洗浄の重要性

・インプラント手術での感染管理

※タイトルは変更になる可能性があります。

メディコムジャパン 日本デンタルショー2025 ブースイメージメディコムジャパン 日本デンタルショー2025 会場レイアウト

日本デンタルショー2025（JAPAN DENTAL SHOW 2025）(https://www.dental-show.jp/)

会期：2025年9月26日（金）12:00～17:00、9月27日（土）10:00～17:00、9月28日（日）9:00～16:00

会場：パシフィコ横浜 展示ホール

メディコムジャパン ブース番号：B-15 再入場入口近く

【第25回日本歯科医学会学術大会ランチョンセミナー】共催

タイトル：感染管理を踏まえた口腔インプラントのアシスタントワーク～歯科衛生士の視点から～

講師：山口 千緒里 先生 （ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター 歯科衛生士）

メディコムジャパン 第25回日本歯科医学会学術大会ランチョンセミナー ランチョンセミナー

［ 講師略歴 ］ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センターにて、小宮山彌太郎院長のもとインプラント治療に携わる。初診からインプラント埋入手術準備・介助・各診療ステップの介助・メンテナンスに従事。また、通院困難となった方のもとへ訪問口腔ケアも実施している。日本医療機器学会認定第２種滅菌技士、日本口腔インプラント学会認定インプラント専門歯科衛生士。

第25回日本歯科医学会学術大会ランチョンセミナー(https://www.dental-show.jp/luncheonSeminar.html)

日時：2025年9月27日（土）12:30～13:30

会場：パシフィコ横浜 会議センター 第4会場【503】

座長：石鞍 信哉（メディコムジャパン）

※現地開催のみ／オンデマンド配信はございません

デンタル事業部一同、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

メディコムジャパン

社名：A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド（メディコムジャパン）

代表：藤原 慎一

業種：メディカル・バイオ 医療機器/用具

事業内容：感染予防・衛生用品アイテム（医療用使い捨て商品）の製造・販売

設立：2003年6月24日

HP：https://www.medicom-japan.com/