プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」主催『ZETA FIGHT CLUB STREET FIGHTER 6 #5 presented by INZONE』開催のお知らせ

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、2025年9月3日（水）に『ZETA FIGHT CLUB STREET FIGHTER 6 #5 presented by INZONE』を開催いたします。

■ 熱き稽古場としての『ZETA FIGHT CLUB』

『ZETA FIGHT CLUB STREET FIGHTER 6』は、「闘いを求め、熱きファイターたちが集う場所」をコンセプトに掲げる、ZETA DIVISION主催の完全招待制対戦会です。

本イベントでは、選手たちが互いの強さをぶつけ合い、研ぎ澄まされたプレイを披露します。STREET FIGHTER LEAGUE: Pro-JP 2025開催期間中の実施となる今回は、SFL出場選手を含む豪華招待メンバーが集結。対戦会でありながら、リーグ本戦への影響も垣間見える緊張感ある場が形成されます。

また、#3に引き続き、本イベントのオーガナイザーはZETA DIVISION所属ストリーマーのファン太が務め、シーンとの接続性とストーリー性を重視した進行を行います。

■特別企画「指名稽古」やゲストとのトークも実施

『ZETA FIGHT CLUB』では、出場選手によるトークセッションや、ファン参加型の交流企画とは一線を画す、“対戦そのもの”に焦点を当てた構成を採用しています。

中でも注目は、対戦企画の「指名稽古」。企画の内容は、今戦いたい人を指名して3先の戦いを挑む企画となっています。

事前に組まれた組み合わせではなく、招待者の中からその場で対戦相手を選び、『ZETA FIGHT CLUB』でしか見ることのできない戦いを実現いたします。

■開催概要

イベント名：ZETA FIGHT CLUB STREET FIGHTER 6 #5 presented by INZONE

日程：2025年9月3日（水）

会場：ZETA DIVISION HEADQUARTERS

〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

主催：ZETA DIVISION

協賛：INZONE（ソニーゲーミングギアブランド）

配信：ZETA DIVISION 公式 YouTube(https://www.youtube.com/@ZETADIVISION) / Twitch(https://www.twitch.tv/zetadivision?lang=ja)

公式情報発信：ZETA DIVISION 公式X(https://x.com/zetadivision)

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision