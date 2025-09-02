テラドローン、ドローン測量と解析・図面作成サービスの概算見積を即時算出できる新Webサイト「Terra Clip Estimator」を公開

Terra Drone株式会社

Terra Drone株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：徳重 徹、以下 テラドローン）は、ドローン測量と解析・図面作成サービスの概算見積を即時算出できる新Webサイト「Terra Clip Estimator」を本日公開しました。本サイトは、必要条件を入力するだけで概算金額を即時に確認でき、ユーザー登録なしで利用可能です。さらにメールアドレスを入力すれば、概算見積書やKMLデータ（※1）を取得でき、正式見積にもスムーズに移行できます。テラドローンは、本サイトを通じて測量現場の効率化と信頼性向上に貢献し、国土交通省が推進するi-Construction（※2）の趣旨に沿った取り組みを進めてまいります。

※1 KMLデータ：位置情報や地形データを格納するXMLベースのファイル形式を指す。発注者と受注者が計測範 囲を正確に共有するために使用されることが多く、ドローン測量分野では欠かせないデータ形式とされている

※2 i-Construction：測量・設計から施工・検査・維持管理までの建設事業プロセス全体にICT（情報通信技術） を全面的に活用し、建設生産システム全体の生産性向上と魅力ある建設現場の実現を目指す取り組み

背景

日本では、高度経済成長期に整備された道路・橋梁・トンネル・港湾など社会インフラの多くが建設から50年以上を経て、更新時期を迎えています。老朽化に伴う点検・補修・更新需要は年々急増しており、自然災害の激甚化・頻発化も相まって、効率的な施工・維持管理が求められています。一方、建設業では就業者の高齢化や若年層の減少が進み、人手不足や技能継承の断絶リスクが深刻化しています。

こうした状況を打破するため、国土交通省は2016年に i-Construction を提言し、建設プロセス全体へのICT（情報通信技術）活用を推進してきました。2024年には、i-Construction 2.0 として、2040年度までに「省人化」「安全確保」「働き方改革」などによる建設現場のオートメーション化を目指す方針を示しています。

テラドローンは、赤外線レーザやグリーンレーザ（※3）を搭載したドローン等を活用した測量サービスを展開しています。陸上や水中における複雑な地形・構造物を高精度に3次元データ化する測量技術を強みに、インフラ建設や維持管理、災害復旧などで年間200件以上の対応実績を積み重ねてきました。

その過程で、顧客からは「入札前に概算コストを即時に把握したい」「災害対応で必要なリソースを早急に見積もりたい」といった声が多く寄せられ、信頼できる概算見積を即時に得られることが重要な課題であると認識しました。

国土交通省は公共案件の積算基準を公開していますが、ドローンレーザ測量においては、機械経費など一部の基準が未整備であり、成果物によっては実際の作業工数と乖離が生じる場合があります。テラドローンは、こうした課題を解決する仕組みとして「Terra Clip Estimator」を開発しました。

※3 参考リリース：https://terra-drone.net/20161

Terra Clip Estimatorとは

「Terra Clip Estimator」は、必要条件を入力するだけで、当社のドローン測量や解析・図面作成サービスの概算見積を即時に算出できる無料のWebサイトです。

特徴１.即時性：その場で概算金額を確認

必要条件を入力するだけで、当社の正式見積と比較して±20%精度（※4）の概算金額を即時に算出できます。従来のように問い合わせを経ず、その場でコスト感を把握できます。

※4 現場状況により例外あり

概算見積算出までの操作イメージ

特徴２.信頼性：公共案件で培った実績に基づく算出基準

国土交通省が公開している公共案件の積算基準をもとに、年間200件以上のドローン計測実績から得たノウハウを加味して算出基準を設定しています。赤外線レーザ計測、グリーンレーザ計測、解析・図面作成（計測なし）の3つの手法に対応し、公共案件で広く活用されている国土地理院の標準地図データを採用しています。これにより、現場条件の確認や資料との照合をスムーズに行うことができます。また、必要な成果物の判断に不安がある場合でも、業務目的を選択するだけで最適な成果物と手法が提案され、妥当性のある概算見積を取得できます。

計測手法の選択画面

特徴３.利便性：見積書・KMLデータ発行から正式見積依頼までがスムーズ

ユーザー登録なしで概算金額を確認でき、誰でも簡単に利用できます。さらにメールアドレスを入力すれば、概算見積書や見積範囲のKMLデータを取得でき、2週間以内であれば再アクセスして見積条件を変更することも可能です。また、概算見積書番号をご提示いただくだけで、正式見積依頼へスムーズに移行できます。

今後の展望

テラドローンは「Terra Clip Estimator」を基盤に、詳細見積の自動作成や、案件確定後の計測日程調整といった機能を順次追加していく予定です。さらに今後は、ドローン写真点群測量やドローン以外の3次元計測などの手法への対応も進め、測量プロセス全体の効率化をさらに推進します。

また、本サイトの公開を通じて、測量関係者が妥当性のある概算金額を迅速に把握できるようになり、価格の透明性が高まることで、発注判断における信頼性の向上にもつながると考えています。

今後もテラドローンは、測量・建設現場の生産性向上を支え、現場課題の解決に取り組んでまいります。さらに、”低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー”として、i-Constructionの趣旨に沿った取り組みを進め、土木分野における効率化と信頼性向上を通じ、社会課題の解決へとつなげてまいります。

