【スペシャルゲスト】沖縄・宮古島で絶大な人気を誇る未来鑑定士・上地一美先生が登場！グランドオープン記念！1日限りのスペシャル企画開催！
ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2025年9月9日（火）に『cocoloni占い館』原宿店にて1日限りのスペシャル企画「グランドオープン記念イベント」を開催いたします。
■1日限りのスペシャル企画「グランドオープン記念イベント」開催
『cocoloni占い館』原宿店（東京都渋谷区）のグランドオープンを記念してスペシャルイベントを開催いたします。スペシャルゲストとして、沖縄・宮古島で絶大な人気を誇る未来鑑定士 上地一美（うえち かずみ）先生 をお招きし、東京での貴重な対面鑑定を実施いたします。宮古島でも対面鑑定の受付を休止している今、東京で直接鑑定を受けられるのは極めて希少な機会です。さらに、『cocoloni占い館』を代表する人気占い師たちも参加し、占術やスタイルの異なる鑑定を体験いただけます。
幅広い占いの魅力に触れられる1日限りの特別なイベントとなっております。
- イベント詳細：https://honkaku-uranai.jp/store/event/h_gopevent.html
【イベント概要】
昼の部：完全予約制・特別対面鑑定
- 日時：2025年9月9日（火）15:00～17:00
- 料金：60分 20,000円（税込）／ 30分 10,000円（税込）
- 内容：上地一美先生による、東京では大変貴重な特別鑑定。これまで宮古島に足を運ばなければ受けられなかった鑑定を、原宿でじっくり体験できます。
【予約方法】
１.cocoloni占い館の公式LINEアカウントを友だち登録
友だち登録はコチラから(https://line.me/R/ti/p/@164rhavg?oat__id=5767063)
２.メニュー内右上の【占いのご予約】をタップ
３.表示された【カレンダー予約のURL】をタップ
４.占い師 未選択の【選択する】をタップ
５.【スペシャルゲスト】上地一美の特別鑑定をタップ
６.9月9日（火）から【予約したい時間帯】をタップ
７.LINEにて「ご予約を承りました。」のメッセージが届いたらOK
夜の部：気軽に楽しむワンコイン占い
- 日時：2025年9月9日（火）17:00～20:00
- 料金：5分 500円（税込）／ 10分 1,000円（税込）
- 内容：上地一美先生に加え、『cocoloni占い館』の人気占い師が集結。放課後や会社帰りに、気軽に体験できるワンコイン鑑定をお楽しみいただけます。
- その他：予約不要・当日直接来店可能！おひとり様何度でもOK！
※何度でもご利用いただけますが、混雑時はお並びいただいたり、受付を締め切らせていただく場合がございます。
※特定の占い師をご希望の場合は別途指名料500円発生します。
【当日のお支払い方法】
クレジットカード・交通系IC・電子マネー（id・QUICPay)・au pay・d払い（※現金不可）
【ご予約・お問い合わせ先】
- LINEカレンダー予約：https://lin.ee/ngbtbQH
- LINEでのお問い合わせ：https://lin.ee/vD7ebYH
■出演占い師（敬称略・順不同）
【スペシャルゲスト】
上地一美（ウエチ カズミ）
沖縄・宮古島で《当たる》と評判の上地一美先生が一夜限りの登場です。宮古島の未来鑑定士。的確なリーディングと温かい言葉で、あなたの未来を照らします。
【cocoloni占い館所属占い師】
光條韻美里（コウジョウイン ミサト）
女子会のように楽しい鑑定と的確なアドバイスが魅力。タロット×インド占星術で複雑な恋・復縁・人間関係を読み解きます。
所属：立川店・原宿店
蘭かおり（ラン カオリ）
算命学とタロットで悩みに寄り添い、心の奥にある本音と未来への道しるべを導きます。
所属：原宿店
ロイヤル紅光（ロイヤル コウコ）
東西の占術で可能性を引き出し、心の重荷を力に変える鑑定。「こうなりたい！」を叶えるサポートをします。
所属：立川店・原宿店
こころ朱華里（ココロ アカリ）
多彩な占術で心の奥の本音やあの人の気持ちをやさしく照らします。前に進む勇気をくれる癒やしの鑑定。
所属：川越店・原宿店
■『cocoloni占い館』原宿店
『cocoloni占い館』原宿店は、2024年1月の立川店、同年5月の川越店に続く3店舗目。週末限定営業の新たなスタイルで、癒やしのひとときを東京・原宿でご提供します。私たちは、1号店の出店時から「占いをより身近で、より楽しくご利用いただけるように」という想いを大切にしてきました。安心・安全・高クオリティな鑑定を提供する拠点として、現代人のライフスタイルや占いへのニーズに合った「通いやすく・親しみやすい占い館」を追求。気軽に立ち寄れる店舗設計やリラックスできる空間づくり、そして、信頼できる占い師による丁寧なサービスで、心のモヤモヤを軽やかにする“気軽にぷらっと占い”が体験できる場所をこの原宿店でも目指していきます。
- 住所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-7 PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 1階
- 電話：050-3098-3084
- 営業時間：土曜・日曜 12:00～21:00
- 最寄り駅：副都心線北参道駅より徒歩6分、JR原宿駅より徒歩8分
- 公式HP：https://honkaku-uranai.jp/store/store_harajuku/
〈株式会社cocoloni〉
ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。
株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。
〈株式会社ザッパラス〉
モバイルコンテンツ黎明期より占いコンテンツ市場を確立し成長。現在は東証スタンダード市場に上場。グループ各社を通じて、占いコンテンツの配信、電話やチャットでのオンライン占い、リアル店舗「cocoloni占い館」の対面鑑定など多様な占いサービスを提供。占い市場を代表する企業の1社として認知されている。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）
担当：近藤
e-mail : info@cocoloni.com