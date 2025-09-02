ノバセル×FUSIONオンラインセミナー開催！PR・SNS・テレビCMをつなぐ仕組み「ネクストマス」とは

ラクスル株式会社

ソフトウェアとプロフェッショナル人材の力でマーケティングの民主化を目指すノバセル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田部正樹、以下ノバセル）は、9月19日（金）13時～オンライン対談セミナーを開催することをお知らせいたします。

■開催の背景

これまで分断されてきたマーケティング施策は、もはや“点”ではなく“面”として同期的に設計し、効果を可視化・ROIに直結させる時代に入りました。本セミナーでは、PRとマス広告をSNSやアプリと統合する「ネクストマス」の考え方を軸に、FUSION代表・前田氏によるPR設計の実践知、ノバセル綿川によるマス広告とSNSの融合手法をご紹介します。さらにトークセッションでは、複数施策を一気通貫でつなぐことで得られる成果や組織的インパクトを議論します。成果に直結する運用のヒントをお届けします。

■イベント概要

開催日時：2025年9月19日（金） 13:00-14:00配信

対象者：事業会社様限定（同業者様・個人の方はお断りさせていただく場合がございます）

開催形式：オンラインセミナー

参加費：無料

お申込み：https://raksulinc.registration.goldcast.io/webinar/206439f8-7479-4ffd-9142-542e963eea6a

■こんな人におすすめ

・PRやマス広告を「ROIに直結する施策」として再設計したい方

・SNS・アプリなど断片的な施策を統合し、効果を最大化したい方

・社内を巻き込みながら新しいマーケティングの型を導入したい方

■プログラム

１．ネクストマスとは何か？

２．PRは“アート”ではなく“構造”で設計できる

３．TVとSNSとアプリをつなぐ“勝ち筋”の組み立て方

４．「バラバラな施策」がつながると、何が起きるか？

登壇者プロフィール

お申込みはこちらから :https://raksulinc.registration.goldcast.io/webinar/206439f8-7479-4ffd-9142-542e963eea6a前田遼介 株式会社FUSION 代表取締役

サイバーエージェント、チョコレイトを経て、2020年にFUSIONを創業・代表取締役就任。2025年グループインに伴い、ノバセル株式会社執行役員就任。経営者兼クリエイティブ・ディレクターとして、オリンピック・パラリンピック案件をはじめとする、大手企業やスタートアップのブランディングや広告キャンペーン、プロダクトローンチに携わる。認知から獲得まで横断し、クリエイティブ・コミュニケーションを起点に、PL・BSの両面から事業成長を促進する施策を設計。

田部正樹 ノバセル株式会社 代表取締役社長

1980年生まれ。中央大学卒業後、新卒丸井グループからテイクアンドギヴ・ニーズにて事業戦略室長、マーケティング部長などを歴任。2014年8月にラクスルに入社。ラクスルの成長を7億→210億（6年で30倍）を牽引したマーケティングノウハウを詰め込んだ新規事業「ノバセル」を立ち上げ、5年で80億を超える成長を続けている。業界問わず成長を求める企業の経営×マーケティングのアドバイザー。

綿川奨吾 ノバセル株式会社 グロースパートナー事業部 部長

2017年電通入社。ナショナルクライアント担当営業を6年間経験し、TVCM制作～統合メディアプランニングと幅広く担当。その後、電通BX局にて経営コンサルティング・新規事業開発のチームリードに従事。2023年ノバセルへジョインし、広告代理店事業の責任者を務める。

■ ノバセルについて

ノバセルは、AI技術とマーケティング専門人材の知見を融合した「AIエージェンシー」です。AIを活用し、戦略立案からクリエイティブ制作、効果分析まで、マーケティング活動を一貫して支援します。事業会社発の視点でマーケティングの無駄を省き、本質的な価値創造に集中できる体制づくりを実現し、企業の成長を力強く後押しします。



ノバセル 会社概要：

社名：ノバセル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長： 田部 正樹

事業内容：マーケティングプラットフォーム 「ノバセル」の運営

設立年月日：2022年2月1日

株主および持ち株比率：ラクスル株式会社100％

サイト： https://novasell.com/

■「ノバセル」サービスに関するお問い合わせ：https://novasell.com/contact

RAKSULグループ会社概要

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。

従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/

お問合せ：https://corp.raksul.com/contact/