【新サービス】月額6万円から頼める定額オンライン秘書「ファンアシ+」を提供開始。自分ではやりたくない...めんどくさいノンコア業務の“丸投げ”を実現。

FancyWebmate株式会社

SNSマーケティング事業を展開するFancyWebmate株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中上雄翔）は、月額定額でオンラインアシスタント業務を依頼できる「ファンアシ+」を2025年9月1日より提供開始することをお知らせいたします。

ビジネスの多様化・高速化が進む現代において、多くの経営者やフリーランスは、本来集中すべきコア業務以外のタスクに時間を奪われています。

- 「スケジュール調整や請求書発行などの雑務に追われ、仕事に集中できない- 「簡単な動画編集やデザインも、気軽に頼める人がいれば業務がスムーズに進むのに」- 「採用や教育コストをかけずに、信頼できるアシスタントが欲しい」

こうした課題を解決するため、「ファンアシ+」は”豊富な採用力”と”徹底したマニュアル体制”を強みとし、高品質なサポートをリーズナブルに提供するサービスとして誕生しました。企業の成長に”プラス”を与えるアシスタントとして、事業の加速を支援します。

昨今の働き方の移り変わりで、フリーランスという働き方が増えてきました。そんなフリーランスの方でも面倒な経理やバックオフィスを安価で外注できるそんなサービスを実現しました。

ファンアシ+の3つの特徴

責任者メッセージ

料金プランと対応可能業務

- 徹底したマニュアル体制による、安定した高品質なサポート事業責任者が運営するオンライン秘書講座のノウハウを活かし、全ての業務をマニュアル化して管理。担当者による品質のばらつきを防ぎ、常に安定したクオリティのサポートを提供します。面倒な指示は不要です。「とりあえずお願い」で業務が円滑に進む環境を構築します。- 採用力と組織力を活かした、クリエイティブまで頼めるワンストップ支援秘書・経理・といったバックオフィス業務はもちろん、簡単な動画編集やデザイン制作までワンストップでご依頼いただけます。フリーランスに起こりがちな連絡途絶などのリスクもなく、弊社の豊富な人材ネットワークを活用し、お客様のニーズに柔軟に対応します。- 定額制だからこそ実現できる、圧倒的コストパフォーマンス月額6万円（20時間）からの定額制で、採用コストや社会保険料などの間接費をかけずに、必要な時に必要なだけ業務を依頼できます。これにより、コストを抑えながら生産性を最大化することが可能です。対応可能業務- 秘書業務/スケジュール対応- 経理・営業事務業務- バックオフィス全般- スライド作成、資料作成- SNS投稿作成・投稿- リサーチ業務- 動画編集・デザイン- 講座運営サポート など

上記以外にも、幅広い業務に対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。

料金プラン

安定したご支援を実現するため、毎月5社様限定とさせていただいております。

- ミニマムプラン: 月額 6万円（税抜）- ライトプラン: 月額 10万円（税抜）- スタンダードプラン: 月額 20万円（税抜） / 80時間

※時間超過分は、1時間あたり3,000円（税抜）でご対応いたします。

【特典】「オンライン秘書活用事例集」を無料プレゼント！

サービス開始を記念し、お問い合わせいただいた皆様に、弊社監修の「オンライン秘書活用事例集」を無料でプレゼントいたします。

「どんなことを頼めるのか具体的に知りたい」「自社でどう活用できるかイメージしたい」という方は、ぜひこの機会にお問い合わせください。

▼お問い合わせおよび活用事例集のお受け取りはこちら

https://lstep.app/BcpM6gh

■会社概要

会社名：FancyWebmate株式会社

代表者：中上雄翔

所在地：東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目2番2号 京王幡ヶ谷ビル4階 4-48

事業内容：

- SNSマーケティング事業- 公式LINE/Lステップマーケティング事業- 動画編集代行事業- SNSデザイン代行事業- オンライン秘書代行事業

URL：https://fancywebmate.co.jp/