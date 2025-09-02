伊藤羊一氏 登壇！人と組織の本質に迫るリーダー育成の第一人者と“変われない営業組織”の根本原因を語るウェビナーを開催｜SALESCORE『Growth Leaders Vol.3』

SALESCORE株式会社

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げるSALESCORE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中内崇人、以下：当社）は、営業変革に挑むリーダーに実践的な学びの場を提供するウェビナーシリーズ『Growth Leaders』の第3回を開催いたします。今回はゲストにベストセラー『1分で話せ』の著者である伊藤羊一氏を迎え、成果が出ていても崩壊していく営業組織の共通点や原因から、営業組織をどう構造設計し、実践するべきか？また、これからの営業リーダーのあるべき姿について語ります。また、モデレーターを務める当社メンバーからは、営業現場の支援を通じて得た知見や葛藤を共有し、営業組織のリーダーシップに関するリアルな論点を伊藤氏とともに深掘りしてまいります。

現場が疲弊し、成果が出づらくなってきていると悩まれている方や営業組織の変革を主導されているリーダー層の皆様にとってリアルな思考と取り組みに触れられる1時間をお届けいたします。





▼詳細・お申し込みはこちら

https://event.salescore.jp/growthleaders/03(https://event.salescore.jp/growthleaders/03?organizationId=2182)

開催概要

イベント名：Growth Leaders Vol.3

テーマ ：営業組織はなぜ、潰れるのか？ ── 局所最適を脱する「構造的リーダーシップ」のススメ

日時 ：１.2025年9月10日（水）12:00-13:00 ２.2025年9月24日（水）12:00-13:00

形式 ：オンライン／視聴無料

主催 ：SALESCORE株式会社

＜登壇者紹介＞

武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長／

Musashino Valley 代表／元Yahoo!アカデミア学長／Voicyパーソナリティ

伊藤 羊一 氏

アントレプレナーシップを抱き、世界をより良いものにするために活動する次世代リーダーを育成するスペシャリスト。2021年に武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（武蔵野EMC）を開設し学部長に就任。2023年6月にスタートアップスタジオ「Musashino Valley」をオープン。「次のステップ」に踏み出そうとするすべての人を支援する。また、ウェイウェイ代表として次世代リーダー開発を行う。東京大学経済学部卒。1990年日本興業銀行入行。2003年プラスに転じ、ジョインテックスカンパニーにて執行役員マーケティング本部長、ヴァイスプレジデントを歴任、経営と新規事業開発に携わったのち、2015年よりヤフー。代表作「1分で話せ」は67万部超のベストセラーに。その他「1行書くだけ日記」「FREE,FLAT,FUN」「『僕たちのチーム』のつくりかた」など。





SALESCORE株式会社

執行役員 Revenue責任者

松本 雄馬

新卒でキーエンスに入社しセンサ事業の法人営業を担当。アマゾンジャパン合同会社に転職し、ベンダーマネージャーとしてEC事業の事業計画、戦略立案、事業運営に携わる。その後、SALESCOREの創業期に入社し、セールスイネーブルメントのコンサルティングプログラムを設計・構築。デリバリー責任者として顧客の組織文化を変革した実績を多数持つ。現在は、Revenue責任者を務める。





ウェビナーシリーズ『Growth Leaders』とは

営業文化改革、営業プロセスの再設計、そして営業とマーケティングの連携強化に焦点を当てた実践的な学びの場です。営業活動を「科学」として捉え、データと事実に基づいて営業プロセスを再構築し、組織の成長を加速させるための実践的な戦略を提供します。リーダーたちが集まり、営業文化の変革と成果の最大化を実現する方法を学び、共有することを目的としています。

＜このような方におすすめ＞

・営業組織の属人化に課題を感じている方

・営業部門に変革を促したい経営・マネジメント層の方

・データドリブンな営業プロセス設計に関心がある方

・イネーブルメントを推進する立場にいる営業企画・DX担当の方

SALESCORE株式会社について

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げ、仕組みとテクノロジーで組織文化変革を実現する伴走型コンサルティングとセールスイネーブルメントSaaSを提供しております。

企業名 ：SALESCORE株式会社

代表者 ：中内 崇人

設立 ：2018年12月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-20-11 渋谷協和ビル7階

事業内容：営業組織のあたり前の水準を高め続ける文化をつくるセールスイネーブルメントコンサルティング及びSaaS開発・販売

URL ：https://corp.salescore.jp/

本件に関するお問い合わせ先

SALESCORE株式会社 マーケティング部

Mail：mkt@salescore.jp