観光の仕事の魅力を見て、知って、体験しよう！

東京都

東京都及び（公財）東京観光財団は、観光の仕事のやりがいや魅力を伝えるため、「観光産業の魅力向上応援事業」を実施しています。

このたび、観光の仕事を見学、体験できる「就業体験プログラム」及び「職場見学プログラム」第３弾の参加者を募集します。

観光の仕事に関心のある学生・求職者の皆さまのご参加をお待ちしております。

１ 観光の仕事を体験しよう！

＜就業体験プログラム＞

施設見学をはじめ、接客サービス・ベッドメイキングなどの体験や実際に働く社員との交流会をご用意しております。宿泊業界で働くイメージを体験できるプログラムです。

今回は、宿泊施設の特徴に合わせた３つのコースをご用意しております。

１.「トレンド×カルチャーを体験するホテル」～新しい価値観に出会うコース～

日 時 令和７年11月５日（水) ９：30 ～ 16：30

体験先 ・BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel

・HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel

（新宿区歌舞伎町1-29-1）

・サンシャインシティプリンスホテル（豊島区東池袋3-1-5）

２.「伝統×格式のあるクラシックホテル」～進化するおもてなしを学ぶコース～

日 時 令和７年11月18日（火) ９：30 ～ 16：30

体験先 ・ホテルかずさや（中央区日本橋本町4-7-15）

・第一ホテル東京（阪急阪神ホテルズ）（港区新橋1-2-6）

３.「地域のランドマーク×ラグジュアリーホテル」～都市型ホスピタリティを体験するコース～

日 時 令和７年11月26日（水) ９：30 ～ 16：30

体験先 ・東京ドームホテル（文京区後楽1-3-61）

・ホテルニューオータニ（東京）（千代田区紀尾井町4-1）

各コースの詳細・お申込はこちら :https://kankomirai-ouen.jp/work_experience/

☆参加無料・申込受付中

・定員：各コース10名

（応募者多数の場合は抽選）

・対象：都内の観光産業に関心のある学生

（高校卒業以上）及び求職者

２ 観光の仕事を見てみよう！

＜職場見学プログラム＞

観光業界の最前線を見学し、現場で活躍するスタッフのやりがいや仕事内容について、直接お話を伺えるプログラムです。

第３弾は、MSCベリッシマクルーズ船の見学プログラムをご用意しました。

☆参加無料・申込受付中

日時：令和７年11月12日（水）9:30～12:30

見学先：株式会社MSCクルーズジャパン

（MSCベリッシマ）

※ご参加にはパスポートが必要です。

・定員：20名（応募者多数の場合は抽選）

・対象：都内の観光産業に関心のある学生（高校卒業以上）及び求職者

３ 観光の仕事を知ろう！

公式サイトにて観光産業の魅力を発信中！

詳細・お申込みはこちら :https://kankomirai-ouen.jp/tour_the_office/

HP：『観光産業の未来を創るのは私たちだ！TOUCH！the Future』(https://kankomirai-ouen.jp/)

観光業界で働く方へのインタビュー記事、お仕事動画などを公開していますので、ぜひご覧ください！

【問合せ先】

TOUCH the Future 事務局（株式会社エイチ・アイ・エス内）

営業時間： 10：00～18：00（土日祝日、年末年始等を除く）

Mail： kankomirai-ouen2025@his-world.com