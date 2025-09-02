【予約発売開始】ランクル250 ラギッドリアラダー（ハーフリアラダー）。荷物の積み下ろしがラクに！アウトドア・キャンプ・車中泊に最適、軽量＆頑丈で簡単取付け、ルーフキャリアへのアクセスを強化！

写真拡大 (全16枚)

Fun Standard株式会社

ランドクルーザー250 ラギッドリアラダー（ハーフリアラダー）GDJ250W / TRJ250W対応

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ランドクルーザー250 ラギッドリアラダー（ハーフリアラダー）の予約販売を2025年8月より開始しました。


販売


楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1525l25lr/


Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJPWTY9


Yahoo!ショッピング公式ストア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1525l25lr.html



楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1525l25lr/
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJPWTY9
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1525l25lr.html

ルーフへのアクセス◎

洗車後 ラクに拭き上げ。


アウトドアギアの積み下ろしもラクラク！



荷物／カヤック／アウトドア道具の積み下ろしもラクに


こんな理想を叶えたい方にオススメ

- 洗車後の天井拭き上げをラクにしたい
- リアビューをかっこよくカスタムしたい
- ラクに荷物を乗せたい


こんな理想を叶えたい方にオススメ



選ばれる5つのPOINT

- リアガラス開閉OK
- 愛車を傷つけません
- 高強度スチール × 軽量アルミ合金
- 美しさ × 防錆性の2層塗装
- CRAFT WORKS独自デザイン


5つのポイント


POINT1　"開閉は犠牲にしたくない"という理想を形に

リアガラス開閉OK


オリジナル制作の上下ステーはどこにも干渉しません。


リアガラスの開閉で荷物の出し入れ可能！



リアガラス開閉OK


POINT2　車体への穴あけ不要

愛車を傷つけず、加工なしで装着可能。


ランクル250の価値を損ないません。



愛車を傷つけません


Before/After


取り付け前/取り付け後　イメージ


POINT3　耐荷重100kg！（静止時）

高強度スチール × 軽量アルミ合金


2種類の素材を組み合わせた設計により、


高い耐荷重と軽量化の両方を実現しています。



高強度スチール×軽量アルミ合金


POINT4　カチオン電着塗装 × 粉体塗装

美しさ × 防錆性の2層塗装


防錆・防キズ・耐久力に優れ、手触りの良い塗装に仕上げました。



美しさ×防錆性の2層塗装


POINT5　クラフトマンがこだわったリアビューのアクセント

CRAFT WORKSのオリジナルデザイン！




CRAFT WORKS オリジナルデザイン


機能性 × カスタムデザイン

強度、デザイン、使いやすさ、すべてに妥協なし。



機能性×カスタムデザイン



適合車種/型式/グレード/年代


適合車種

[適合車種]
トヨタ/ TOYOTA
ランドクルーザー 250

[適合型式]
GDJ250W / TRJ250W

[適合グレード]
ZX / VX

[適合年代]
2024年4月（令和6年4月）～
注意）ガソリン/ディーゼル両方対応




商品詳細


商品詳細（素材/重量/商品構成/カラー）

[製品詳細]
素材：高強度スチール、軽量アルミ合金
重量：約4.6kg
商品構成：本体、上部ステー、ビス、ナット、ワッシャー
カラー：ブラック





イメージ




イメージ




イメージ




今後の展開


CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。



【CRAFTWORKS公式メディア】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/