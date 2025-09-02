【予約発売開始】ランクル250 ラギッドリアラダー（ハーフリアラダー）。荷物の積み下ろしがラクに！アウトドア・キャンプ・車中泊に最適、軽量＆頑丈で簡単取付け、ルーフキャリアへのアクセスを強化！
ランドクルーザー250 ラギッドリアラダー（ハーフリアラダー）GDJ250W / TRJ250W対応
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ランドクルーザー250 ラギッドリアラダー（ハーフリアラダー）の予約販売を2025年8月より開始しました。
販売
楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1525l25lr/
Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJPWTY9
Yahoo!ショッピング公式ストア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1525l25lr.html
ルーフへのアクセス◎
洗車後 ラクに拭き上げ。
アウトドアギアの積み下ろしもラクラク！
荷物／カヤック／アウトドア道具の積み下ろしもラクに
こんな理想を叶えたい方にオススメ- 洗車後の天井拭き上げをラクにしたい
- リアビューをかっこよくカスタムしたい
- ラクに荷物を乗せたい
こんな理想を叶えたい方にオススメ
選ばれる5つのPOINT- リアガラス開閉OK
- 愛車を傷つけません
- 高強度スチール × 軽量アルミ合金
- 美しさ × 防錆性の2層塗装
- CRAFT WORKS独自デザイン
5つのポイント
POINT1 "開閉は犠牲にしたくない"という理想を形に
リアガラス開閉OK
オリジナル制作の上下ステーはどこにも干渉しません。
リアガラスの開閉で荷物の出し入れ可能！
リアガラス開閉OK
POINT2 車体への穴あけ不要
愛車を傷つけず、加工なしで装着可能。
ランクル250の価値を損ないません。
愛車を傷つけません
Before/After
取り付け前/取り付け後 イメージ
POINT3 耐荷重100kg！（静止時）
高強度スチール × 軽量アルミ合金
2種類の素材を組み合わせた設計により、
高い耐荷重と軽量化の両方を実現しています。
高強度スチール×軽量アルミ合金
POINT4 カチオン電着塗装 × 粉体塗装
美しさ × 防錆性の2層塗装
防錆・防キズ・耐久力に優れ、手触りの良い塗装に仕上げました。
美しさ×防錆性の2層塗装
POINT5 クラフトマンがこだわったリアビューのアクセント
CRAFT WORKSのオリジナルデザイン！
CRAFT WORKS オリジナルデザイン
機能性 × カスタムデザイン
強度、デザイン、使いやすさ、すべてに妥協なし。
機能性×カスタムデザイン
適合車種/型式/グレード/年代
適合車種
[適合車種]
トヨタ/ TOYOTA
ランドクルーザー 250
[適合型式]
GDJ250W / TRJ250W
[適合グレード]
ZX / VX
[適合年代]
2024年4月（令和6年4月）～
注意）ガソリン/ディーゼル両方対応
商品詳細
商品詳細（素材/重量/商品構成/カラー）
[製品詳細]
素材：高強度スチール、軽量アルミ合金
重量：約4.6kg
商品構成：本体、上部ステー、ビス、ナット、ワッシャー
カラー：ブラック
イメージ
イメージ
イメージ
今後の展開
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。
【CRAFTWORKS公式メディア】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/