助成プログラムを学び・実践するためのテキスト「市民コミュニティ財団的プログラムオフィサーの教科書」販売開始

一般社団法人全国コミュニティ財団協会

全国コミュニティ財団協会では、地域で市民コミュニティ財団を設立し、コミュニティ開発を実現できるプログラムオフィサー（以下、「PO」）を育成するため、事業を通じて得られた知見・ ノウハウを活用できる形で体系的にまとめたテキスト「市民コミュニティ財団的プログラムオフィサーの教科書」を2025年7月より販売開始しました。

本書は、当協会が実施した2021年度休眠預金活用事業「地域の資金循環とそれを担う組織・若手支援者を生み出す人材育成事業」の成果として制作したものです。地域で市民コミュニティ財団を設立し、市民コミュニティ財団におけるプログラムオフィサー（以下「PO」）の役割について理解を深め、適切に業務を進められるようになるために、事業を通じて得られた知見・ノウハウを活用できる形で体系的にまとめたものです。

これからPOとして活動を始める方や、すでに活動をしているけれども改めて基本を学びたい方を対象に、地域の現状を的確に把握し、具体的な問題解決のプログラムを設計・実行し、さらにその成果を評価し改善していくという一連の流れを理解できるように構成されています。

POは、寄付者が託してくれた願いや市民コミュニティ財団がめざす助成の目的を理解した上で、それを実現できる団体を見つけ、そこにお金を届け、その助成によって、本当に社会がよくなっているのかを最後まで見届ける役割でもあります。

本書を通じて、POの役割の重要性が広く理解され、多くの方が地域の未来を共に築く仲間となってくださることを願っています。

本書はAmazonにて発売中です。詳細は以下のリンクをご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/dp/4991402611

●市民コミュニティ財団とは？●

特定の企業や個人、行政機関にとって設立されたものではなく、市民立の組織であり、「市民性」と地域に根ざした「地域性」を重視し、市民一人ひとりとコミュニティが抱える課題解決とコミュニティの価値創造のための組織です。

寄付を中心に資源を仲介し、寄付者が税額控除など寄付を促進する措置が受けられる法人格を持つことで、地域に新しい資金循環の仕組みを生み出す役割と使命を担っています。

●プログラムオフィサーとは？●

プログラムオフィサー（PO）とは、財団やコミュニティ財団などの助成事業において、助成金を企画・運営・評価する一連のプロセスを担当する役割のことです。

●本書の構成●

第1章 市民コミュニティ財団とは

第2章 プログラムオフィサーの仕事

・プログラムオフィサーの仕事

・資金助成の事業フローを知ろう

・地域の課題を把握しよう

・資金的支援によるプログラムを構築しよう

・実行の資金支援を設計しよう

・市民コミュニティ財団と地域団体は仲間です

第3章 助成プログラムの進め方～資金助成の7つのフェーズ～

第4章 POが資金的支援を行うためのケーススタディ

・POが助成金プログラムをどんなふうに案件形成し、どのように進めているのか？

・みんつくが災害時に「ももたろう基金」を立ち上げた際、石田さんがPOとしてどのような動きをしたか？

・東近江三方よし基金がSIBを取り扱う際、POである山口さんが何を重要視して動いているか？

・派遣費問題（休眠預金）POは他の助成プログラムとどんなふうに違うのか？

・プログラムオフィサーの仕事の第一歩

ワークシート・付録

｜価格｜3,300円（税込）

｜発行｜一般社団法人全国コミュニティ財団協会

｜発行日｜2025年3月

｜著者｜宝楽陸寛, 志村はるみ, 高山大祐, 石田篤史, 森田悠太郎, 石本貴之

｜デザイン｜ondoデザイン室

｜編集｜サロン文化舎 狩野哲也

●全国コミュニティ財団協会について●

市民が主体的に取り組む地域社会の課題解決の取り組みを、市民の力で資金面から支えるコミュニティ財団の全国組織として全国32組織が加盟しています。協働による政策提言や運営から事業までより良い財団運営を目指した相互研鑽に取り組んでいます。



名称：一般社団法人全国コミュニティ財団協会（会長：高橋潤）

設立日：2014年6月17日

所在地：京都府京都市伏見区深草越後屋敷町40-1 ソレイユ墨染1F

オフィシャルWebサイト：https://www.cf-japan.org/

【本リリースへの問い合わせ】

一般社団法人 全国コミュニティ財団協会（担当：石本）

メールアドレス：web@cf-japan.org