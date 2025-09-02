あらゆる人に、気持ちよく働き・学び、楽しく活動していただくために

株式会社ユニクロ

ユニクロの服を仕事着、制服、ユニフォームとして活用いただいている企業・学校・スポーツチームなどが2026年8月期中に2万件を超える見通しとなったことを受け、ユニクロは「UNIQLO UNIFORM」事業の体制を刷新し、事業を大きく拡大いたします。

仕事におけるオン・オフの境目が曖昧になり、働くことの価値観や働き方が多様化する中で、多くの人が、より自分らしく、気持ちよく、快適に働きたいと願うようになりました。こうした変化は、働く場だけでなく、学びの場や、スポーツ、地域活動を楽しむ場などへも広がっています。

このような状況のもと、ユニクロのLifeWearの哲学である、あらゆる人の生活を豊かにするための、「美意識ある合理性」「シンプルで上質」「細部への工夫」といった服づくりの考え方が、仕事着・制服・ユニフォームとしても自然に受け入れられ始めています。

フリースジャケットを着て作業する院庄林業株式会社の社員ドライノンアイロンジャージーシャツを着て、接客に臨む神奈川トヨタ自動車株式会社の社員ドライEXポロシャツ姿のJGAナショナルチーム感動ジャケットやスーパーノンアイロンスリムシャツなどを着用するPeachの旅客スタッフ

UNIQLO UNIFORMのサービスは、ユニクロが販売している定番商品の中から選ぶことができる利便性に加え、「涼しい」「暖かい」「動きやすい」「お手入れが簡単」など、働く・学ぶ・活動する場に合わせて必要な機能性・実用性を備えた品揃えや、気分が楽しくなる色柄のバリエーションも魅力です。手ごろな価格でまとまった数量を揃えられる点も、企業・学校だけでなく、少人数のグループや団体のお客様からも支持されています。

多くの法人・団体・グループのお客様の声やご要望に応え、ご希望の服を必要な数量、かつ短納期でお届けし、服を改善・進化できるよう、営業・在庫管理・生産の体制を強化しています。ユニクロは、これまでの仕事着・制服・ユニフォームの概念を変え、着る人の立場に立ってつくられた服と最高のサービスで、働く場・学ぶ場・スポーツや地域活動の場をより良い方向へ変えていきます。

■ UNIQLO UNIFORM公式オンラインストア

公式オンラインストア（ https://www.uniqlo.com/customize/tairyo/ ）からご注文できます。

左のQRコードから入ることも可能です。法人・団体向け商品カタログもご覧いただけます。

刺繍などの加工をしない場合、ご注文確定から最短3日*でお届けすることができます。

*ご注文数量、在庫・配送状況によって変動あり

■ UNIQLO UNIFORMのお客様窓口

よくあるお問い合わせ： https://www.uniqlo.com/customize/tairyo/#faq

お問い合わせフォーム： https://faq.uniqlo.com/contactus/uq_customize_form

電 話 ： 0120-697-660（9:00～17:00 / 土日・祝日除く）