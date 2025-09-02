「キングスアカデミー部活訪問キャラバン」8月実施分のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

8月よりスタートした「キングスアカデミー部活訪問キャラバン」では、これまでに県内12校の部活動を訪問し、バスケットボールクリニックを開催しました。

各訪問先の部活動の皆さまには温かく迎え入れていただき、心より感謝申し上げます。

クリニック当日は、日頃スクールで取り組んでいるシュートやドリブルなどのスキル練習を中心に実施いたしました。選手の皆さまは元気いっぱいに、積極的に練習へ取り組み、バスケットボールの楽しさを改めて感じている様子でした。

参加した選手からは、「普段の練習とは違って難しいところもあったけど楽しかった」「新しいスキルを知れたので、自分の武器にできるようもっと練習を頑張りたい」と嬉しい感想もいただきました。

本クリニックは2026年3月まで引き続き開催を予定しております。今後もキングスアカデミーは、より多くの選手にバスケットボールの魅力や楽しさをお伝えしていけるよう、引き続き活動に取り組んでまいります。

【実施概要】キングスアカデミー部活訪問キャラバン

期間：2025年8月～2026年3月

時間：90分間

内容：バスケスクールで実施しているスキル練習

対象：沖縄県内の小学校・中学校の部活動

※現在、訪問先の決定につきましてはキングスアカデミーが主催する「女子限定スキルアップクリニック」に参加していただいた方の中から抽選にて決定しております。