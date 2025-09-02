『俺だけレベルアップな件：ARISE』K-POPグループ「i-dle」との第2弾コラボアップデートを実施！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向け最新アクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、8月28日（木）に、K-POPグループ「i-dle」と第2弾のコラボイベントを開催するアップデートを実施いたしました。

◆前アップデートに引き続き「i-dle」から３体の新SSRコラボハンターが『俺アラ』の世界に登場！

本アップデートでは、前回のコラボアップデートより登場した「MIYEON」と「SHUHUA」に続き、新たに「MINNIE」と「SOYEON」と「YUQI」の3体のコラボハンターが『俺アラ』の世界に登場いたします。

「MINNIE」は闇属性の暗殺者で大鎌を使用します。前方へ３つの斬撃を放つスキル「アリウム」や花びらを舞い上がらせ強化状態になるアルティメットスキル「エーデルワイス」などを兼ね備えています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xNMJQlCy6Lo ]

「SOYEON」は風属性のレンジャーで二丁拳銃を使い、基本スキルの「キル・ザ・マイク」で放物線を描いてジャンプし、真上から地上に向けて攻撃を放ちます。アルティメットスキル「キリングヴァース」では、目にも止まらないほどの速さで弾丸を乱射する攻撃を放ちます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nTCo5F8VJCc ]

「YUQI」は火属性のタンクで強力なガントレットを武器として戦闘を繰り広げます。敵の攻撃を回避しながら素早く拳で攻撃する「アンプクラッシュ」というスキルを繰り出します。アルティメットスキルの「キル・ザ・ステージ」では、ガントレットの力を解放して強力なアッパーカットを放ちます。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=AG3fVVtZPRk ]

本アップデートでは、他にも以下の新コンテンツ実装やイベントを開催しております。



●「カルテノン神殿：協力戦」

ハンター同士で協力してステージクリアを目指す新PVEコンテンツ「カルテノン神殿：協力戦」を実施いたします。開催期間中、3種のダンジョン(ギルドボス/ソロダンジョン/2人協力プレイダンジョン)を開放しております。

●新ギルドボス「巨大な石像」

新たなギルドボスとして、原作にも登場した巨大な石像が登場いたします。

●新コンテンツ「影の自警団」

影を様々な任務に派遣して、報酬を獲得できる新コンテンツも追加しております。

さらに、ストーリーモードには、新たな章を追加いたしました。ストーリー(EXPERT)にチャプター12～15を、リバースストーリー(NORMAL/HARD)にはチャプター26～29が登場いたします。



本アップデートやイベントの詳細は公式フォーラムをご確認ください。



◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆

［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日





◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



