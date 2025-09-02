抽選で３名様に商品が当たる　みんなが選んだ #敬老の日2025　Xツイートキャンペーン開催中！

株式会社スイーツビレッジ

本キャンペーン期間中にスイーツビレッジ公式X（Twitter）アカウントをフォローし、スイーツモールに掲載されているスイーツを投稿した方の中から抽選で、投稿したスイーツをプレゼントいたします。





■スイーツモール（https://shop.sweetsvillage.com/）


老舗の思い出に残る街のお菓子屋さんやカフェ・スイーツ屋さん、洋菓子、和菓子、専門店の厳選素材商品をお届けするモールで、3,000点以上の素材やスイーツを掲載しています。



■敬老の日にぴったりなスイーツの特集ページを公開


みんなの声を聞いた今年の敬老の日。「喜ばれるギフト」の正解を知りたい方に参考になるアンケート結果をお伝えします。(今回のアンケートはSNS上で実施したもので、回答数は限られています。あくまで参考値としてご覧ください。)





(今回のアンケートはスイーツモールのXで実施したため、甘いものに関心のある方の声が多い結果となっています)



特集ページにはおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんの「うれしい」がきっと見つかる商品がラインナップされています。 今年は、“ありがとう”の気持ちを好みに合った、家族と一緒に楽しめるプチ贅沢スイーツで伝えてみませんか？





【常温】東京どらチーズケーキセット｜どら焼き｜掌甘堂 九品仏本店


■商品説明


チーズケーキ・抹茶チーズケーキ・ガトーショコラをアーモンドを使用したどら焼きの生地で包み込んだ掌甘堂の人気商品ケーキです


販売価格\1,200～


https://shop.sweetsvillage.com/products/face-one2015-dora-cheese-cake-set






【冷凍】チーズ甘酒プリン｜プリン｜Kouji＆ko


■商品説明


発酵のチカラでおいしく、やさしく。


クリームチーズと甘酒のやさしい甘さのプリンにホイップクリームをトッピング。


販売価格\4,320


https://shop.sweetsvillage.com/products/koujiandko-cheese-amazake-pudding





【常温】ル・レクチェ プレミアムジュース ｜ジュース｜和泉果樹園


■商品説明


- 美味しくて 特別で 幸せなフルーツを 大切な方へのギフトに -


和泉果樹園が栽培したル・レクチェを100％使用した、特別感溢れるジュースです。


冬の少しの期間しか楽しむことの出来ない特別なフルーツ、ル・レクチェの芳醇な香りと、とろける舌ざわり、濃厚な甘さをジュースにしてお届け。


冬のギフトとして人気の高いル・レクチェの美味しさを是非お楽しみください。


砂糖不使用のルレクチェ果汁100％ジュース。


ストレートジュースとスパークリングジュース(微炭酸)がございます。


お好みのセットをお選びください。


販売価格\4,680~


https://shop.sweetsvillage.com/products/izumikajyuen-lelectierjuice




■敬老の日にぴったりの商品が当たるX（Twitter）キャンペーンを開催


スイーツモールでお好きなお菓子を選び、Xにて投稿して下さった方へ、抽選で投稿したお菓子を無償でプレゼントいたします。


　　■プレゼントキャンペーン概要


　　■応募方法


　　1.スイーツモール公式Xアカント( @SweetsVillage1 )をフォロー


　　2.このページに掲載の中から好きなお菓子を選ぶ


　　3.お菓子の販売ページにあるX(Twitter)シェアボタンをタップ


　　4.タグ「#敬老の日2025」をつけて投稿


　　■応募条件


　　1.Xアカウントをお持ちであること


　　2.スイーツモール公式Xアカント( @SweetsVillage1 )をフォローしていること


3.スイーツモールキャンペーンページ( https://shop.sweetsvillage.com/collections/respect-for-the-aged-day ）掲載のスイーツをキャンペーン期間内に投稿していること


　　4.投稿内にハッシュタグ「#敬老の日2025」が含まれること


　　5.本応募事項の内容に同意すること


　　詳細は下記アカウントのキャンペーン投稿をご確認ください。


　　https://x.com/SweetsVillage1


　　■賞品発送


　　2025年９月下旬予定




■会社概要


会社名：株式会社スイーツビレッジ


代表取締役：本山 智男


公式サイト：https://shop.sweetsvillage.com/


事業内容：メディア、モール事業