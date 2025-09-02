YouTubeもCarPlayもワイヤレスで！Android 13搭載AI Box「GetPairr Box」が【45％OFF／16,390円】特別キャンペーン
人気のAI Boxシリーズ「GetPairr Box」がAmazonに登場！
🔖 クーポンコード：NQU5UORN
🔖 キャンペーン期間：2025年9月2日（火）00:01 JST ～ 9月15日（月）23:59 JST
今回特別に 45％OFFキャンペーン実施中！
💰 通常価格：29,800円（税込）
→️ 割引後価格：16,390円（税込）
💸 13,410円OFF の大幅割引！
🛒 商品ページはこちら https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV
車内エンタメを次のレベルへ──Android 13搭載AI Box GetPairr Box
ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応、大画面でYouTubeやNetflixも楽しめる最新AI Box。
ドライブ中のナビ操作から動画鑑賞まで、これ一台で車内時間がもっと自由に快適になります。
Google Play対応でアプリ自由追加
GetPairr BoxはGoogle Playに対応しており、プリインストールされたアプリに加えて、お好みのアプリを自由に追加することができます。YouTubeやNetflix、Spotify、Prime Videoなど、普段スマートフォンで利用しているアプリをそのまま大画面で操作できるのが魅力です。
車内でお気に入りの動画や音楽を楽しめるだけでなく、ニュースアプリやSNS、ナビアプリもインストール可能。用途に合わせて自分好みにカスタマイズできるのが、従来のカーナビにはないGetPairr Boxの大きな特長です。
高性能CPU＆大容量メモリでスムーズ動作
GetPairr BoxはSM6115 64bit ARMプロセッサを採用し、8コア2.0GHzの高性能CPUを搭載しています。さらに4GB RAM＋64GB ROM、上位モデルは8GB RAM＋128GB ROMにも対応。処理能力に優れているため、動画再生やアプリの同時利用もスムーズで、カクつきのない快適な操作感を実現します。
高性能ハードウェアが搭載されているからこそ、ナビゲーションやストリーミングアプリも安定動作。日常のドライブがストレスなく快適になる、頼れる車載AI Boxです。
ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応/Android 13搭載
SIMカード＆TFカード対応で使い方広がる
GetPairr Boxは4G SIMカードに対応しており、車内でも安定したデータ通信が可能です。スマートフォンのテザリングを使わずに直接インターネットへ接続できるため、長距離ドライブや旅行中も快適。
さらに最大256GBまでのTFカードにも対応し、オフライン環境でも動画や音楽を楽しめます。通信環境に左右されず、オンラインでもオフラインでも自由にコンテンツを利用できるのが強み。ストリーミング派もダウンロード派も満足できる、柔軟な使い方をサポートします。
かんたん接続ステップ
🔚キャンペーン情報まとめ
スマイルセール対象外でも安心！GetPairr Boxが45％OFF
クーポンコード NQU5UORN を入力するだけで、通常29,800円（税込）が 16,390円（税込／45％OFF） に。
期間：2025年9月2日～9月15日までの限定チャンス！
🛒 Amazon商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV
【 アフターサポートについて】
🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！
万が一、不具合が発生した場合には、交換または返金にて速やかに対応いたします。
その他ご不明点やご相談は、カスタマーサポート窓口までお問い合わせください。📩
📧 メールサポート：contact@getpairr.com
💬 LINE公式アカウント：@getpairr
お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336
🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）