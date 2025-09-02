とうきょうご近所みちあそび サイトリニューアルのお知らせ

一般社団法人TOKYO PLAY

【リニューアルの背景】



一般社団法人TOKYO PLAYは、2025年9月1日「とうきょうご近所みちあそび（以下みちあそび）」ウェブサイトをリニューアルいたしました。

今回のサイトリニューアルでは、市民・行政・企業のみなさんへ、よりわかりやすく情報をお届けできるよう、情報発信のあり方を見直しました。





【みちあそびとは】

みちあそびとは、「大人も子どもも住みよいまち」を作ることを目的に、身近な道や公共空間を利用して短時間かつ小規模な歩行者天国などを行う取り組みです。

公共空間の新たな活用や多世代・地域交流の場としても注目を集めており、これまで全国でのべ201カ所、27,154人が参加しています。

実施の中心となるのは市民のみなさんです。TOKYO PLAYでは、みちあそび実施のための様々なサポートに取り組んでいます。

【リニューアルのポイント】

1．市民・行政・企業、それぞれのみなさんに向けた専用ページを新設

関わり方や役割の異なる立場ごとに、必要な情報をより見つけやすくするため、市民向け・行政向け・企業向けの専用ページを新たに設けました。



2. みちあそびの魅力や実績が伝わる「これまでの実践例」を紹介

みちあそびの雰囲気や可能性が伝わるよう、これまでの開催事例や参加者の声を紹介しています。写真を交えて地域ごとの取り組みの広がりも感じられる内容となっています。

3．社会課題と向き合い、みちあそびが生み出す可能性を紹介

遊びや体験の貧困化、子育ての孤立化、ご近所づきあいの希薄化といった現代の社会課題をわかりやすく整理したうえで、それらに対して、みちあそびがどのようなきっかけや解決の糸口になり得るのかを紹介しています。

4．すぐに使える「ダウンロード資料」の提供

みちあそびを始める際に役立つガイドブックや事例集を、ダウンロード資料として整理し提供しています。





【今後の展望】

今回のサイトリニューアルを機に、みちあそびに関心をお持ちの市民・行政・企業のみなさんと一層の連携とサポートを進めてまいります。

また、公式サイトやFacebook、メールマガジンを通じて積極的に情報発信を行っていきます。

ぜひ新しいウェブサイトをご活用いただき、お気軽にお問い合わせください。



公式サイト：https://playbourhood.tokyoplay.jp

メールマガジンの登録：https://forms.gle/inYHGxAZW2rp2DHR8

お問い合わせ info@tokyoplay.jp