RPP自動運用ツール「ECPRO」過去データ2年分の取得サービスを提供

株式会社Proteinum

ECPRO上で過去の2年分のデータ取得が実施可能になりました。これまでRMSでは1-3か月でしか確認できなかったデータをまとめて確認できるようになります。ぜひご活用ください。（2年分のデータ取得は3万円となります。）

ECPROは2週間の無料トライアルが可能です。お気軽にお問合せください。

- デモ申込フォーム：https://ecpro.ai/trial/- 資料ダウンロードフォーム：https://ecpro.ai/download/

ECPROの機能

楽天運営代行を行う中で蓄積したプロの運用ノウハウをAIにより実現可能です。

ECPROの利用料金

- 広告の自動最適化自社の目標ROASを設定すると、目標を達成できるようCPCを自動でAIが調整してくれます。- RPP広告の掲載枠順位に合わせたCPC調整を実現希望の掲載順位を設定することで、一定の精度で掲載順位に表示するCPCに調整してくれます。- 商品・キーワードの自動追加機能商品CPCの登録を一定の条件に基づいて実施できます。キーワードについては、商品名や楽天市場での実績、Googleでの検索ボリューム、など様々な観点を考慮したキーワードを自動登録することが可能です。キーワードをご自身で選定し、登録する作業が不要になります。自動削除機能と組み合わせることで最適なキーワードの設定が可能です。- わかりやすいデータレポート確認機能毎回ダウンロードして確認しないといけない商品・キーワード別の実績データをECPROですぐに確認可能です。- 1カ月以上の効果測定データをECPROに蓄積し、すぐにデータ確認できる通常1か月ごとに出力しなければならないパフォーマンスレポートをECPRO導入後から複数月で推移を確認可能です。- 自動除外機能条件を設定し、条件に合致する商品・キーワードを自動で除外することが可能です。- 更新予約機能イベントの開始タイミングなどに合わせて、設定CPCや基準値の変更を予約可能です。この機能があれば業務時間外にわざわざRPP広告の更新設定をする必要がなくなります。- 商品・キーワードの追加・削除予約商品・キーワードの追加・削除予約が可能になりました。イベント直前に商品追加し、イベント終了後商品削除するといった運用を実施する際に有効です。- 日予算設定機能1日ごとの上限予算を設定することができます。設定している予算を超過すると、ECPROが自動でRPP広告の配信を停止します。- 広告グループ作成機能広告グループを作成することで、グループごとの実績確認やご自身で設定する条件によるCPC自動調整が可能です。またグループに1商品のみ登録することで、商品単位での実績推移も確認できます。

RPP広告の月額広告費に応じた料金設計となっております。（広告費は割引前の広告費が対象となります。）2週間の無料トライアルが可能です。お気軽にお問合せください。

株式会社Proteinum（プロテーナム）概要

株式会社Proteinum（プロテーナム）は「ECのトータルカンパニーとしてECがより身近な世界を創造する」をミッションに掲げ、ECコンサルティング・運営代行事業とEC支援SaaSを軸に、EC事業者様の発展を支えるスタートアップです。EC事業者様に対する売上・利益アップのコンサルティングから代わりにEC運営を実施する運営代行といった人的支援や様々なEC事業者様のご支援を行った知見を活かしたEC事業運営をより楽に、より成果が出る状態を実現するSaaS（サービス名：ECPRO）の提供を行っております。

- 設立：2020年8月- 代表者：代表取締役 米沢 洋平- 所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F- コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/- ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/- お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/