『Musio ESAT-J通信教育』ついに Microsoft Edge に対応、さらに便利に！

AKAが開発、提供を行う英語スピーキングテスト対策アプリ『Musio ESAT-J通信教育』がMiscosoft Edgeに対応し、Surfaceを含む全てのICT端末で利用が可能になります。

AKA（アメリカ本社：AKASTUDY LIMITED 米国カリフォルニア州、日本法人：AKA株式会社 東京都港区、代表：Raymond Jung）は人工知能エンジン及び人工知能を搭載した会話ロボットを開発しています。

■中学校英語スピーキングテスト「ESAT-J」

東京都では2022年より、ESAT-J（イーサットジェイ：English Speaking Achievement Test for Junior High School Students）と呼ばれる英語スピーキングテストを導入しています。

このテストは、中学校の授業で学んだ英語を使って「どのくらい話せるようになったか」を測定するもので、英語検定等のスピーキングテストとは異なり、タブレット端末とヘッドホンを使って回答します。そのため、独自の問題形式に応じた対策が求められています。さらに2024年からは、都内中学校1・2年生を対象としたESAT-J YEAR 1・ESAT-J YEAR 2もスタートしており、昨年度は3学年合わせて延べ約20万6千人が受験。都内の英語教育における重要な試験として定着しつつあります。

■ESAT-J対策アプリ『Musio ESAT-J通信教育』

『Musio ESAT-J通信教育』ではESAT-Jに特化した問題を用い、AIによる自動採点とフィードバックを通じて、効率的な演習とスピーキング練習を実現します。

- 模擬テスト解答時間や設問が実際の試験に合わせて設計されており、本番さながらの実践的な対策が可能です。新たに導入されたESAT-J YEAR 1・YEAR 2にも対応しており、中学3学年すべてのレベルで学習ができます。- AIによる採点・分析回答後すぐにAIによるスコアとフィードバックが表示され、自分の得意・苦手な部分を客観的に把握しながら復習に活かすことができます。- パート別演習苦手なパートの問題だけを解くことができる「パート別演習」の機能を搭載しています。弱い部分を集中的に克服することで、全体的なスコアアップを目指します。

『Musio ESAT-J通信教育』は、学校をはじめとする教育機関専用のアプリケーションとして提供しています。これまでICT端末として広く採用されているiPadやChromebookにのみ対応していましたが、今回のアップデートにより、iPad・Chromebook・Surfaceをはじめとするすべての主要ICT端末で利用できるようになりました。これにより、端末を選ばずに使って頂ける環境が整い、より多くの教育現場で活用できるようになります。英語スピーキングの指導現場においても、より柔軟で効率的な学習環境を提供します。

タブレットとヘッドホンを活用することで、ESAT-J特有の試験環境にスムーズに慣れるトレーニングが可能です。さらに、個人ユーザー向けには『Musio ESAT-J＆入試』も展開。学校外でもESAT-J対策や入試スピーキング練習を進められるため、受験準備はもちろん、日常的な英語学習にも頼れるパートナーとなります。

英語学習ソリューションや『Musio ESAT-J＆入試』、『Musio ESAT-J通信教育』にご興味をお持ちの方は、ぜひ専用お問い合わせ窓口までお気軽にご連絡ください。

App Store :https://apps.apple.com/jp/app/musio-esat-j-%E5%85%A5%E8%A9%A6/id6446240178Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.akaai.esat_android.premium&hl=ja

AKA株式会社

アメリカ本社：AKASTUDY LIMITED 米国カリフォルニア州

日本本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

代表取締役：Raymond Jung

事業内容：人工知能エンジン及びそれを用いたソリューションの開発・販売事業、SaaS事業

