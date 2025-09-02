「SRHR for ALLアクション！～SRHRをすべての人に～」セプテンバーキャンペーン始動
公益財団法人ジョイセフは、このたび新規で立ち上げた「SRHR for ALLアクション！」の事務局として、2025年9月、「SRHR for ALLアクション！ ～SRHRをすべての人に～」セプテンバーキャンペーンを実施いたします。9月は、国際セクシュアルヘルス・デー（4日）、世界避妊デー（26日）、国際セーフアボーションデー（28日）とSRHRに関連する大切な記念日があります。
基本的人権のひとつであるSRHR（Sexual and Reproductive Health and Rights／性と生殖に関する健康と権利）は、誰もが自分の身体と人生について、正確な情報と必要な医療にアクセスし、自分で決定できることを意味します。日本では性のことを話題にするのは未だタブーな空気がある中、情報や医療のアクセスについても依然として十分に普及・浸透していない現状があります。
本キャンペーンでは、メディア勉強会や市民参加型イベントを通じて、性教育、避妊、中絶、LGBTQ＋、障害女性、移民女性、ジェンダーに基づく暴力（SGBV）など、SRHRにまつわる多様な課題を社会に共有し、「私のSRHR」を見つけてもらうことを目指します。
【イベント詳細】
１. 9月4日（木）SRHR for ALLアクション！メディア向け勉強会
日時：2025年9月4日（木）13:00-15:20 勉強会、15:30-16:30 交流会
＠よりみち会議室 水道橋店
住所: 〒1010061 東京都 千代田区 神田三崎町 3-3-1 TKiビル 地下1階
マップ: https://maps.google.com/maps?q=35.7000816,139.7527723&zoom=16(https://maps.google.com/maps?q=35.7000816,139.7527723&zoom=16)
9月4日（木）「World Sexual Health Day／世界性の健康デー」に、メディアの皆さまを対象としたクローズドな勉強会を開催いたします。
SRHR（Sexual and Reproductive Health and Rights：性と生殖に関する健康と権利）は、誰もが性と生殖に関して、自分の身体のことを、適切な知識と最適な医療ケアへのアクセスがある状態で、自分で決められること。
性教育、避妊、妊娠、出産、人工妊娠中絶、LGBTQ＋、障害者や移民女性が直面する課題、SGBV（ジェンダーに基づく暴力）など、多岐にわたります。
誰にとっても人生のあらゆるフェーズで守られるべき基本的人権の1つですが、残念ながら日本では、まだ十分に普及・浸透していない状況です。
本勉強会では、日本で様々なSRHR課題に取り組む団体や専門家が、それぞれの課題についてわかりやすく解説し、社会で話題になっているテーマについても、背景や考え方についてご紹介します。
メディアの皆さまに最新のSRHR情報をお届けし、ご参加の皆さまとの交流を楽しめる機会となれば幸いです。ぜひお誘いあわせの上ご参加ください！
【アジェンダ】
第一部 SRHR for ALLアクション！最新ニュースピックアップ
- 滞日ネパール人のための情報提供ネットワーク/コムスタカ 佐久間より子さん
- Tネット 高井ゆと里さん・遠藤まめたさん
- SOSHIREN 女（わたし）のからだから 大橋由香子さん・岩崎眞美子さん
- DPI女性障害者ネットワーク 藤原久美子さん
- アクション沖縄 神谷めぐみさん
- #緊急避妊薬を薬局でプロジェクト (NPO法人ピルコン、#なんでないのプロジェクト）
第二部 深堀り！SRHR for ALL
なんで大切？包括的性教育
「高齢女性は子どもが産めない！」「日本人の若い女性に子どもを」発言、子ども家庭庁が推す「プレ・コンセプションケア」・・・一体何が問題？国家による性・生殖の管理の歴史から振り返ります
- なんでないのプロジェクト 福田和子さん
- ピルコンさん
- SOSHIRENさん
- Tネットさん
- DPI女性障害者ネットワークさん
SRHRと日本の法制度：今後注目すべき法制度と改正のタイミング
第六次男女共同参画基本計画、性犯罪刑法改正、10年に1度!学習指導要領改訂、
日本版DBS、LGBT理解増進法・・・目白押しの法改正、全体像をお伝えします
- 一般社団法人Spring 田所由羽さん
- Be the Change Okinawa 親川裕子さん
- ピルコンさん
- なんでないのさん
- 滞日ネパール人のための情報提供ネットワーク/コムスタカ
交流会 （対面のみ 15:30-16:30）
申し込み :
https://forms.gle/MdRtPhAmJZkJUrFc7
２. 9月3日（水）NPO法人ピルコン主催 オンラインイベント
詳細・申し込み :
https://peatix.com/event/4539061/view?k=929be99abf87016285936baf4aba087a6c59eed1
３. 9月15日（月）Tネット主催勉強会
「性同一性障害特例法 ～ いま何が問題なのか～」
詳細・申し込み :
https://tnet202509.peatix.com/
４. 9月26日（金）なんでないのプロジェクト主催
#なんでないのプロジェクトpresents
監督アフタートーク付! 「ワンピースを着ていなくても」SRHR Movie Night
日時：9月26日（金）18:00-21:00
場所：Shibaura House
詳細・申し込み :
https://forms.gle/15ZTMX1b96Lgvgeu6
５. 9月27日（土） SRHR for ALLスタンディングアクション！
19時～20時半 東京駅 行幸通り前広場
今年で3年目を迎える、SRHRスタンディングアクション！
イベントではSRHRの推進、ジェンダー平等の実現を求める団体や個人の参加者によるリレートーク、現地参加できない方からのメッセージの代読を行います。もちろん一緒に実現への思いを共感していただくだけでも大歓迎です！
それぞれの活動分野や、生きてきた世代を超えて、縦にも横にも連帯する時間をつくり、一緒に声を上げましょう！
政策策定者、一般市民が共にSRHR for ALLの声を上げる機会とします。
9/27(土)ライトアップされた東京駅前でお待ちしています！
＊お申し込みは不要です
６. 9月27日（土） SOSHIRENおしゃべりツアー Vol.2 『わたしたちの中絶』を声に出して読む
日 時：2025年9月27日（土）14:00 - 16:00
会 場：スロウな本屋 ／ 岡山市北区南方2-9-7
参加費：2,970円（書籍代）
定 員：20名（女性の方限定です）
詳細・申し込み :
https://tinyurl.com/3pbpu4ku