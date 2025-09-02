【登壇のお知らせ】一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）、賛助会員Nehan主催セミナーに登壇～自治体DX推進に向けた官民連携の加速へ、公共調達の基礎知識と実践的ノウハウを解説～

一般社団法人自治体DX推進協議会

自治体のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す一般社団法人自治体DX推進協議会（所在地：東京都港区、以下GDX）は、2025年9月17日（水）に、当協議会の賛助会員であるNehan株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：鶴巻百門、木嶋諄、以下Nehan）が主催するオンラインセミナー「自治体案件を獲得するための実践型営業セミナー ～基礎知識×入札で成果を出す方法～」(https://labid.jp/seminar/202509-gdx)に登壇することをお知らせいたします。

■背景と登壇の目的：自治体DX加速に向けた公共調達の活性化

自治体案件を獲得するための実践型営業セミナー ～基礎知識×入札で成果を出す方法～

GDXは、「自治体と協働し、デジタル変革の波を地域全体へと広げる」というミッションのもと、全国の自治体DX推進を支援しています。地域課題の解決や行政サービスの向上を実現するためには、優れたデジタル技術やノウハウを持つ民間企業の積極的な参画が不可欠です。

しかし、多くの企業にとって、自治体との連携の入口となる「公共調達（入札）」は、情報収集の煩雑さや独自のプロセスが参入障壁となっている現状があります。

この課題に対し、賛助会員であるNehanは、AI入札情報サービス「Labid（ラビッド）」を提供し、公共営業の生産性向上と入札業務の効率化を強力に支援しています。これは、より多くの企業が自治体市場へ参入し、官民連携による地域経済の活性化を目指すGDXの理念と深く合致するものです。

GDXは、事業者の皆様の公共調達市場への理解を深め、自治体DXをさらに加速させることを目的に本セミナーへの登壇を決定いたしました。

■セミナープログラム（予定）

本セミナーは、自治体営業の基礎から実践的な入札戦略までを網羅的に解説します。

【第一部：GDX登壇パート】

自治体DXを推進する立場から、市場の最新動向について解説します。また、効果的な自治体営業を実践するために不可欠な予算編成サイクルや調達プロセスの基礎知識など、官民連携のポイントについてお話しします。

【第二部：Nehan登壇パート】

「Labid」を提供するNehanより、膨大な入札情報の中から自社に適した案件を効率的に見つけ出し、受注につなげるための実践的なノウハウが紹介されます。公共市場のトレンドや、効率的に成果に繋げる具体的な方法について解説いただきます。

■セミナー開催概要

開催形式 オンライン（Zoom等を予定）

日時 2025年9月17日（水） 11:00 - 12:00

主催 Nehan株式会社

参加費 無料（事前登録制）

詳細・申し込みはこちら :https://labid.jp/seminar/202509-gdx

※本セミナーについての問い合わせは、Nehan株式会社までお問合せください。

■会社概要

会社名：Nehan株式会社

代表者：代表取締役 鶴巻百門、木嶋諄

設立：2021年10月6日

所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE

会社HP：https://nehan6.com/

担当：Nehan株式会社 広報担当

E-mail: sales@nehan6.com

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。



地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。



【問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）

東京都港区北青山1-3-1アールキューブ青山3F

03-6683-0106 ／ info@gdx.or.jp

https://www.gdx.or.jp