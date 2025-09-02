「みなとみらいKINGDOM SUMMER 2025」夏休みのみなとみらいがFMヨコハマのイベントで盛り上がりました。

横浜エフエム放送株式会社

2025年8月9日(土)・10日(日) の二日間にわたってクイーンズスクエア横浜で開催された「みなとみらいKINGDOM SUMMER 2025」は大盛況のうちに無事終了いたしました。みなさまのご来場ありがとうございました！

今回は、MC・リポーターと番組出演者、ゲストライブ出演アーティストを合わせて総勢26組の登壇者となり、大いに賑わいました。また、初日最初のコンテンツは「クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会 presents “Coming Up Next” Cheer Stage」とし、横浜で活動しているキッズチアダンサーたちが登場。一生懸命なパフォーマンスでイベントの幕開けを活気づけました。

8月9日(土)は「FLAG」のMC石川舜一郎とリポーターのトビーが進行を務め、「ハートフルラジオ 虫の知らせ」「TANSAN HOUR 今夜もシュワシュワ」の公開収録が行われました。

8月9日(土)初日のステージには、桃色ドロシーとOffo tokyoが登場。会場を大いに盛り上げました。

※Offo tokyo スペシャルライブの様子

8月10日(日)はMC穂積ユタカとリポーターの川内美月が進行。「まんてんサンデーズ みなとみらいKINGDOM SPECIAL」の公開生放送と「日立システムズエンジニアリングサービス LANDMARK SPORTS HEROES」「キイテル 裸足」の公開収録が行われました。

※「日立システムズエンジニアリングサービス LANDMARK SPORTS HEROES」公開収録の様子（ゲスト：中澤佑二）

8月10日(日)は、toitoitoi、Dressing、スピラ・スピカ、カルナバケーション、NakamuraEmi(まんてんサンデーズ内)が登場。各組個性溢れるライブでイベント最終日を締めくくりました。2日合わせて総勢6組のアーティストによるスペシャルライブが行われました。

イベント名：みなとみらいKINGDOM SUMMER 2025

開催日時：2025年8月9日(土)・10日(日)

開催概要：公開収録／公開生放送／音楽ライブほか

コンテンツ：「まんてんサンデーズ みなとみらいKINGDOM SPECIAL」ほか

FMヨコハマ番組の公開収録・公開生放送／ゲストライブ

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に開局40周年を迎えます。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/

開局40周年スペシャルサイト：https://www.fmyokohama.jp/40th/



パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。