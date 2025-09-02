蓄積された研究と洗練された鑑定技術で運命を読み解く！木村忠義氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2025年9月2日（火）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石 惠充）制作の「受賞多数/研究半世紀“的中究む運命学”創始者 木村忠義◆情報推命学」の提供を開始いたしました。

■「受賞多数/研究半世紀“的中究む運命学”創始者 木村忠義◆情報推命学」とは

本コンテンツは、木村忠義氏による特別な鑑定を再現したものです。宿命や性格、魂、潜在意識、可能性、運気など、あなたにまつわるあらゆる情報を数値化し、徹底的に解読します。そこから、あなたがこの世に生まれてきた本当の意味や、今どのような人生の局面にいるのかを明らかにします。さらに、生年月日から導き出される数値をもとに、お互いの宿命や本質、恋愛の傾向を分析。惹かれ合う要素や衝突しやすいポイントを確認できるだけでなく、表面的な性格だけでは見えない「魂の本質」や「潜在意識にある価値観」「無意識に求める愛の形」まで読み解きます。これにより、相性が良くても努力が必要な関係なのか、自然と調和する関係なのかを判断していきます。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、呼び名や生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_kimujoho_tel/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：受賞多数/研究半世紀“的中究む運命学”創始者 木村忠義◆情報推命学- 提供開始日：2025年9月2日（火）- 料金：990円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_kimujoho_tel/

■コンテンツ監修者

木村忠義（きむら ただよし）

京都伏見で生まれ世界が認めたやまとの智恵占学「情報推命学」の創始者。占い・株式・直観毉学セラピー等、様々な講座を手掛ける会社、「京都生涯学習カレッジ」（株式会社ニュークリアス）をはじめ、数多くの占い処や塾を主宰。京都伏見にある鑑定事務所は完全予約制で、連日相談者が絶えない。

発明や知的創造に尽くした人に与えられ、大衆のノーベル賞と呼ばれる「東久邇宮記念賞」を2015年4月に受賞、民間最高の褒賞「東久邇宮文化褒賞」を2015年11月受賞、「東久邇宮平和賞」を2018年受賞。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢254名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、12,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2025年1月時点での公開数です

提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■テレシスネットワーク株式会社

・所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階

・設立：1991年8月6日

・代表者：代表取締役 鷹石 惠充

・URL： https://www.telsys.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。



〈株式会社ザッパラス〉

モバイルコンテンツ黎明期より占いコンテンツ市場を確立し成長。現在は東証スタンダード市場に上場。グループ各社を通じて、占いコンテンツの配信、電話やチャットでのオンライン占い、リアル店舗「cocoloni占い館」の対面鑑定など多様な占いサービスを提供。占い市場を代表する企業の1社として認知されている。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com